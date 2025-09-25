Em casa, Aston Villa vence o Bologna pela primeira rodada da Liga Europa
O Aston Villa venceu o Bologna por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Villa Park, pela primeira rodada da Liga Europa. Com o resultado, o time inglês, que vinha de três derrotas e um empate, alcançou seu primeiro triunfo na temporada.
Situação do Confronto
O Aston Villa soma seus primeiros três pontos e, pela próxima rodada, visita o Feyenoord às 16h (de Brasília) de quinta-feira. Já o Bologna segue sem pontuar e recebe o Freiburg no mesmo dia, às 13h45.
? Resumo do jogo
? ASTON VILLA 1 X 0 BOLOGNA ?
? Competição: Liga Europa
?? Local: Villa Park
? Data: 25 de agosto de 2025 (quinta-feira)
? Horário: 16h00 (de Brasília)
Gol
? John McGinn, aos 13? do 1ºT (Aston Villa)
Como foi o jogo?
Aos 13 minutos do primeiro tempo, John McGinn aproveitou uma sobra e inaugurou o marcador com um chute de fora da área. O Aston Villa seguiu pressionando e criando chances até o intervalo.
No segundo tempo, aos 11 minutos, Ollie Watkins sofreu pênalti, mas desperdiçou a chance de ampliar a vantagem do time da casa ao bater no meio do gol. Aos 47 minutos, Martin Vitik parou em grande defesa de Marco Bizot e quase empatou.
Próximos jogos
Aston Villa
? Aston Villa x Fulham (6ª rodada do Campeonato Inglês)
? Data e horário: 28/09 (domingo) às 10h00 (de Brasília)
? Local: Villa Park
Bologna
? Lecce x Bologna (5ª rodada do Campeonato Italiano)
? Data e horário: 28/09 (domingo) às 13h00
? Local: Estádio Via del Mare
Veja outros resultados desta quinta-feira pela Liga Europa
- Lille 2 x 1 Brann
- Utrecht 0 x 1 Lyon
- Ferencváros 0 x 1 Viktoria Plzen
- Rangers 0 x 1 Genk
- RB Salzburg 0 x 0 Porto
- Stuttgart 2 x 1 Celta
- Young Boys 1 x 4 Panathinaikos