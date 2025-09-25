Topo

Em casa, Aston Villa vence o Bologna pela primeira rodada da Liga Europa

25/09/2025 18h42

O Aston Villa venceu o Bologna por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Villa Park, pela primeira rodada da Liga Europa. Com o resultado, o time inglês, que vinha de três derrotas e um empate, alcançou seu primeiro triunfo na temporada.

Situação do Confronto

O Aston Villa soma seus primeiros três pontos e, pela próxima rodada, visita o Feyenoord às 16h (de Brasília) de quinta-feira. Já o Bologna segue sem pontuar e recebe o Freiburg no mesmo dia, às 13h45.

? Resumo do jogo

? ASTON VILLA 1 X 0 BOLOGNA ?

? Competição: Liga Europa

?? Local: Villa Park

? Data: 25 de agosto de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 16h00 (de Brasília)

Gol

? John McGinn, aos 13? do 1ºT (Aston Villa)

Como foi o jogo?

Aos 13 minutos do primeiro tempo, John McGinn aproveitou uma sobra e inaugurou o marcador com um chute de fora da área. O Aston Villa seguiu pressionando e criando chances até o intervalo.

No segundo tempo, aos 11 minutos, Ollie Watkins sofreu pênalti, mas desperdiçou a chance de ampliar a vantagem do time da casa ao bater no meio do gol.  Aos 47 minutos, Martin Vitik parou em grande defesa de Marco Bizot e quase empatou.

Próximos jogos

Aston Villa

? Aston Villa x Fulham (6ª rodada do Campeonato Inglês)

? Data e horário: 28/09 (domingo) às 10h00 (de Brasília)

? Local: Villa Park

Bologna

? Lecce x Bologna (5ª rodada do Campeonato Italiano)

? Data e horário: 28/09 (domingo) às 13h00

? Local: Estádio Via del Mare

Veja outros resultados desta quinta-feira pela Liga Europa

  • Lille 2 x 1 Brann

  • Utrecht 0 x 1 Lyon

  • Ferencváros 0 x 1 Viktoria Plzen

  • Rangers 0 x 1 Genk

  • RB Salzburg 0 x 0 Porto

  • Stuttgart 2 x 1 Celta

  • Young Boys 1 x 4 Panathinaikos

