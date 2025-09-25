São Paulo ou LDU: qual melhor adversário para Palmeiras? Colunistas opinam

São Paulo ou LDU: qual o melhor adversário para o Palmeiras na semifinal da Libertadores? O Tricolor e o time equatoriano se enfrentam hoje para decidir quem enfrenta o Alviverde.

No UOL News Esporte, o apresentador Eduardo Tironi e os comentaristas Arnaldo Ribeiro e Walter Casagrande debatem o tema, já que o Palmeiras enfrenta o Flamengo antes da primeira semifinal e depois pega o Cruzeiro, antes da segunda, pelo Brasileirão.

Em termos logísticos, acho que não tem discussão: é melhor pegar o São Paulo. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, eles têm times, elencos para brigar pelos dois campeonatos. E o Palmeiras do Abel, que fez mil coisas, façanhas, ainda não teve uma temporada em que ganhou os dois principais torneios, o Brasileiro e a Libertadores.

Arnaldo Ribeiro

Pela logística, é muito melhor para o Palmeiras pegar o São Paulo, independentemente da rivalidade.

Walter Casagrande

No lugar do palmeirense, eu prefiro pegar a LDU.

Eduardo Tironi

O desempenho do Palmeiras na Libertadores nos últimos anos é um negócio assustador: 2020, campeão; 2021, campeão; 2022, semifinal; 2023, semifinal; 2024, oitava de final, caiu cedo; 2025, está na semifinal. Não tem nada na história do futebol brasileiro que é perto disso. Nem o Santos do Pelé, nem o São Paulo do Telê. Tanto tempo assim, tanto tempo indo tão longe na Libertadores, não tem. O Palmeiras vai se tornando o time brasileiro da Libertadores, queiramos ou não.

Eduardo Tironi

O estádio vai estar lotado, vai pulsar, a torcida argentina atuando o tempo todo, mas a diferença entre os times é gritante. Então, se o Flamengo fizer um jogo concentrado, não se deixar envolver pelo ambiente, tanto da torcida quanto do adversário, que me parece que vai ser um ambiente hostil, de dividida, de conflito, de confronto, o Flamengo tem tudo para sair vencedor.

Arnaldo Ribeiro

O São Paulo ganhou um problema de última hora: o Marcos Antônio, talvez o principal jogador de São Paulo no momento, não treinou nem na terça e nem na quarta-feira. E aí é uma questão para a gente analisar. O Crespo poupou o time inteiro titular contra o Santos, mas o Marcos Antônio foi um dos primeiros a entrar na segunda etapa com o jogo pegado, o gramado encharcado. E na segunda-feira, com aquele tornado em São Paulo, o time treinou numa aguaceira absurda e ele treinou no campo pesado junto com os jogadores que não tinham iniciado a partida contra o Santos. Vinha de uma lesão muscular e sentiu.

Arnaldo Ribeiro

Essa versão do Palmeiras, para mim, é a melhor versão do Palmeiras que eu vi desde que o Abel chegou.

Arnaldo Ribeiro

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.