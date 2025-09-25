Destaque do Palmeiras, Flaco López é o artilheiro da Copa Libertadores

O argentino Flaco López marcou dois gols na vitória do Palmeiras sobre o River Plate, nesta quarta-feira, por 3 a 1, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores, no Allianz Parque. Agora, o atacante é o artilheiro da competição.

Em nove jogos disputados, sendo titular em seis oportunidades, Flaco López tem sete gols marcados nesta edição da Copa Libertadores, além de uma assistência. Com os tentos anotados na noite desta quarta-feira, o argentino empatou com Adrián Martínez, do Racing, na artilharia da competição.

Os dois ainda são os líderes em participações diretas. São envolvimentos para o centroavante do clube argentino e oito para o palmeirense. Com Palmeiras e Racing já estão garantidos na semifinal da Copa Libertadores, a dupla vai seguir na briga pela artilharia.

Líder do Palmeiras

Além das bolas na rede, Flaco López também é o líder do Palmeiras em frequência de gols por minuto (80) e em grandes chances criadas (4) na Copa Libertadores. O argentino de 24 anos também é o segundo jogador do time em finalizações no alvo por jogo (1,3) e o terceiro melhor em passes decisivos por jogo (1,2) e chutes por jogo (2,4).

Por fim, o centroavante também marcou gols em todas as fases da competição. Foram três na fase de grupos (Bolívar e Sporting Cristal - dois), dois nas oitavas de final (Universitario) e mais dois nas quartas de final (River Plate).

Classificação sobre o River Plate

Nesta quarta-feira, o River Plate abriu o placar no Allianz Parque logo aos oito minutos de jogo, com gol de Maximiliano Salas. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e empatou com Vitor Roque. Em seguida, Flaco López marcou duas vezes e garantiu a vitória do Verdão por 3 a 1.

Além dos dois gols anotados, segundo dados do Sofascore, o centroavante argentino finalizou três vezes, todas no alvo, deu um passe decisivo, venceu 13 duelos e completou dois dribles.

Com o placar agregado de 5 a 2, a equipe do técnico Abel Ferreira garantiu vaga na semifinal da Copa Libertadores.

Calendário do Palmeiras

Bahia x Palmeiras : 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e hora : 28 de setembro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)

: 28 de setembro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

