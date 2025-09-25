Topo

Esporte

Desenho, cor e luz: ginastas e Babi Domingos explicam escolha de collants

Ginastas personalizaram seus collantas para a disputa dos Jogos da Juventude - Juliana Ávila/COB
Ginastas personalizaram seus collantas para a disputa dos Jogos da Juventude Imagem: Juliana Ávila/COB
do UOL

Gustavo Schuabb

Colaboração para o UOL, em Brasília

25/09/2025 05h30

O collant na ginástica rítmica vai muito além de um traje — ele é expressão de personalidade, sentimento e história. Nos Jogos da Juventude, que neste ano ocorrem em Brasília, as ginastas, junto com a embaixadora Babi Domingos, mostraram como desenho, cor e luz se unem para dar voz à apresentação.

Lara Santos, da Paraíba, de 14 anos, escolheu um caminho pessoal: ela mesma concebeu o figurino do zero para sua série com maças. Inspirada na trilha "O Segredo da Duquesa", ela desenhou um relógio nas costas para "marcar o tempo" da música.

Relacionadas

Jovem 'chutou' bactéria no osso antes de empilhar vitórias no taekwondo

Bruninho autografa biografia nos Jogos da Juventude: 'Me vejo neles'

Vi vários collants pela internet e pensava: isso não reflete quem eu sou. Então resolvi criar. Minha música tem batidas de relógio, algo elegante, antigo. Misturei ideias até chegar ali. É tão pessoal, o figurino mostra quem somos no tablado.
Lara Santos

Para Julia Soares, também de 14 anos, a roupa tem força de autoestima. Ela mesma criou seu collant, juntando modelos que encontrou online, traços que curtiu, e levou tudo para ser confeccionado.

Quando visto, me sinto uma diva, poderosa. É cintilante, visível do outro lado do ginásio. Amo meu collant porque ele traduz exatamente quem eu sou.
Julia Soares

Bettina Campelo, de Alagoas, buscou inspiração na cultura indiana para acompanhar a trilha que a própria música traz. Um figurino que escapasse do óbvio, que combinasse cores, tecidos e cortes com sons mais dramáticos e menos festivos.

"Queríamos algo diferente do comum. Encontramos a música e levei a ideia para a Sandra, que desenha nossos collants. Ela criou um modelo que combinou direitinho com a trilha. Ficou maravilhoso, eu amei."

Quem lidera o processo criativo é Babi Domingos. Ela explicou que o nascimento das ideias costuma seguir o ritmo da música escolhida: "A criação do collant vem logo depois da escolha da música. A gente sempre procura que o figurino converse com ela, porque não dá pra usar algo aleatório. Já fiz um collant inspirado em algo da Lady Gaga, porque combinava com a trilha. Buscamos referências da música, do estilo de cada ginasta, até vestidos que viram base. É sempre algo feito em equipe: atleta, técnica e música juntos".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Flaco vira artilheiro da Liberta e mostra por que River é obcecado por ele

Flamengo se isola na Argentina e liga alerta para catimba do Estudiantes

'Era o chefe e tive de lembrá-lo': Ancelotti expõe problema com brasileiro

Sem touca, óculos e traje tecnológico: a técnica do chinês da 'bolha de ar'

Contra a LDU, São Paulo tenta virada histórica, fim de seca e nova revanche

Corinthians: Casos na Fifa somam R$ 108 mi e podem gerar transfer ban fixo

São Paulo x LDU: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Ancelotti fala em livro sobre ida pra seleção: 'Ganhar a Copa com o Brasil'

Ex-árbitros analisam 3 polêmicas de Palmeiras x River e detonam juiz

Estudiantes x Flamengo: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

'Computadores são dominantes': maior enxadrista da história perdeu para IA