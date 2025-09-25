Decisivo, Bernard lidera dribles e garante classificação do Atlético-MG
Na noite desta quarta-feira (24), o Atlético-MG recebeu o Bolívar na Arena MRV, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e venceu por 1 a 0, garantindo vaga na semifinal da competição. O único gol da partida foi marcado por Bernard, que teve uma atuação de destaque.
Números da atuação
Segundo dados da SofaScore, Bernard foi o líder em dribles certos na partida e teve desempenho fundamental para o triunfo do Galo:
- 71 minutos jogados
- 1 gol
- 1 finalização (1 no gol)
- 3/4 dribles certos
- 65% de acerto nos passes
- 7/11 duelos ganhos pelo chão
Com movimentação intensa e presença ofensiva, Bernard desequilibrou o confronto e foi peça-chave na classificação atleticana.
Classificação garantida
Após o empate por 2 a 2 na partida de ida, em La Paz, o placar agregado ficou em 3 a 2 para o Atlético-MG. A vitória em casa confirmou a vaga na próxima fase.
Próximo desafio
Classificado, o Galo já sabe quem enfrentará na semifinal: o Independiente Del Valle, que eliminou o Once Caldas nos pênaltis. A expectativa é de mais um confronto equilibrado e decisivo.