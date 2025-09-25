Davide lamenta gol sofrido no fim e vê empate do Botafogo como "frustrante"

Na Arena do Grêmio, o Botafogo sofreu empate no final e perdeu a chance de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti destacou a atuação do Glorioso, lamentou o resultado e elogiou o time alternativo que entrou em campo diante do Imortal.

"Controlamos bastante bem defensivamente. Fomos organizados e estavámos conseguindo uma vitória. Acho que merecíamos a vitória. Depois aconteceu o que todos sabemos (gol do Volpi). É uma sensação grande frustração, mas não é uma derrota. É um empate com sabor de derrota. Frustrante", disse o técnico em coletiva de imprensa.

Apesar de vencer o jogo até os 44 minutos do segundo tempo, o Botafogo cometeu pênalti, quando a bola tocou no barço de Matheus Martins. Na cobrança, o goleiro Tiago Volpi igualou o placar.

Time alternativo

Com 13 desfalques para o duelo, Davide foi obrigado a escalar um time alternativo para o Botafogo. O italiano elogiou o desempenho da equipe e explicou suas ideias.

"Tivemos muitos desfalques, então procuramos encontrar nossas soluções no treino. Tivemos o Jeffinho no meio, e ele atuou lá muito bem. Após as substituições, coloquei o Vitinho na ponta direita. Ele já tinha jogado lá, na Inglaterra", completou.

Próximo jogo do Botafogo