Criciúma vence duelo direto contra o Coritiba e assume a liderança da Série B

Curitiba

25/09/2025 21h06

A Série B do Campeonato Brasileiro tem um novo líder. Em duelo direto pela ponta da tabela, o Criciúma foi efetivo para confirmar a sua boa fase e derrotar o Coritiba pelo placar de 2 a 0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), nesta quinta-feira, chegando ao oitavo jogo seguido sem perder e assumindo a primeira colocação da competição na 28ª rodada.

Com gols de Rodrigo e Nícolas, o time de Eduardo Baptista chegou aos mesmos 49 pontos do Goiás e leva vantagem no critério de saldo de gols para aparecer em primeiro lugar (15 a 8). Já o Coritiba segue no grupo de acesso, em terceiro lugar, com 47 pontos, mas conheceu sua segunda derrota consecutiva e o técnico Mozart saiu sob protestos da torcida.

O Coritiba tentou se impor dentro de casa, empurrado pela festa da torcida, pecou na ansiedade, acelerando as jogadas e pecando nas conclusões. Josué era o jogador mais acionado e quem incomodava mais a defesa adversária, mas não conseguia penetrar na área, se reservando em chutes perigosos de média distância.

Sabendo jogar o jogo, o Criciúma congestionou a sua área e neutralizou o ataque do time da casa. Quando equilibrou na posse de bola, foi efetivo e marcou dois gols em sequência. Jhonata Robert cobrou falta na área e Rodrigo testou firme, aos 33. Depois, Diego Gonçalves desviou de cabeça e Nícolas conferiu para as redes, aos 35.

O Coritiba voltou com outra postura para o segundo tempo. Com três minutos, animou a torcida, quando Sebastián Gómez acertou a trave catarinense. Entretanto, o Criciúma conseguiu frear o ímpeto inicial, principalmente com as substituições, e esfriou qualquer tipo de reação dos paranaenses.

A falta de criatividade para sair da marcação foi tirando a paciência da torcida, que até protestou com gritos de 'olé', quando o Criciúma gastava tempo. Inteligente, o time catarinense deixava a bola com adversário, mas sem ter sua vantagem ameaçada, administrando o placar de forma tranquila até o apito final.

O Coritiba agora volta a campo na próxima segunda-feira (29), quando encara outro catarinense, o Avaí, às 19h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Já o Criciúma atua no domingo (28), às 16h, em casa, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, contra o lanterna Paysandu.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 2 CRICIÚMA

CORITIBA - Pedro Morisco; Tiago Cóser (Zeca), Maicon, Jacy e João Almeida (Bruno Melo); Wallisson (Machado), Sebastián Gómez, Vini Paulista (Clayson) e Josué; Lucas Ronier e Gustavo Coutinho (Iury Castilho). Técnico: Mozart.

CRICIÚMA - Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho (Luiz Henrique), Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert (Yan Souto) e Felipinho; Diego Gonçalves (Jean Carlos) e Nícolas (Borasi). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Rodrigo, aos 31, e Nícolas, aos 35 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote (SP).

CARTÕES AMARELOS - Josué, Machado e Lucas Ronier (Coritiba) e Marcinho (Criciúma).

RENDA - R$ 309.392,00.

PÚBLICO - 18.018 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

