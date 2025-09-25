Criciúma bate Coritiba e assume liderança da Série B

Na noite desta quinta-feira, em confronto válido pela 28ª rodada da Série B, o Criciúma visitou o Coritiba no Couto Pereira, venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança. Rodrigo Fagundes e Nicolas Godinho balançou as redes para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o triunfo, o Criciúma chegou aos 49 pontos, ultrapassou o Goiás, que soma 48, e assumiu a liderança da competição. De quebra, a equipe catarinense emendou sua 11ª partida sem ser superada (nove vitórias e dois empates). Do outro lado, ao ser superado, o Coritiba permaneceu com 47 somados, na terceira posição.

Resumo do jogo

CORITIBA 0 x 2 CRICIÚMA







Competição: 28ª rodada da Série B



Local: Couto Pereira



Data: 25 de setembro de 2025 (sábado)



Horário: 19h (de Brasília)

Gols

Rodrigo Fagundes, aos 33? do 1ºT (Criciúma)

Como foi o jogo

Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Criciúma saiu na frente. Jhonata Robert cobrou a falta na área, e Rodrigo Fagundes cabeceou firme para abrir o placar.

Quatro minutos depois, Nicolas Godinho ampliou para os visitantes. Após cobrança de lateral, Diego Gonçalves desviou e a bola sobrou para o camisa 9 que não desperdiçou a oportunidade e arrematou firme.

Próximos jogos

Coritiba

Enfrenta o Avaí, pela 29ª rodada da Série B

Criciúma