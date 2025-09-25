Topo

Esporte

Criciúma bate Coritiba e assume liderança da Série B

25/09/2025 21h02

Na noite desta quinta-feira, em confronto válido pela 28ª rodada da Série B, o Criciúma visitou o Coritiba no Couto Pereira, venceu por 2 a 0 e assumiu a liderança. Rodrigo Fagundes e Nicolas Godinho balançou as redes para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o triunfo, o Criciúma chegou aos 49 pontos, ultrapassou o Goiás, que soma 48, e assumiu a liderança da competição. De quebra, a equipe catarinense emendou sua 11ª partida sem ser superada (nove vitórias e dois empates). Do outro lado, ao ser superado, o Coritiba permaneceu com 47 somados, na terceira posição.

? Resumo do jogo

CORITIBA 0 x 2 CRICIÚMA


? Competição: 28ª rodada da Série B

?? Local: Couto Pereira

? Data: 25 de setembro de 2025 (sábado)

? Horário: 19h (de Brasília)

Gols

  • ? Rodrigo Fagundes, aos 33? do 1ºT (Criciúma)

  • ? Nicolas Godinho, aos 36? do 1ºT (Criciúma)

Como foi o jogo

Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Criciúma saiu na frente. Jhonata Robert cobrou a falta na área, e Rodrigo Fagundes cabeceou firme para abrir o placar.

Quatro minutos depois, Nicolas Godinho ampliou para os visitantes. Após cobrança de lateral, Diego Gonçalves desviou e a bola sobrou para o camisa 9 que não desperdiçou a oportunidade e arrematou firme.

Próximos jogos

Coritiba

  • Enfrenta o Avaí, pela 29ª rodada da Série B

Criciúma

  • Enfrenta o Paysandu, pela 29ª rodada da Série B

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

São-paulinos pedem desculpas à torcida após queda na Libertadores: 'Expectativa era grande'

Encarada de Popó e Wanderlei Silva tem troca de provocações em evento na Faria Lima com presença de Vitor Belfort

Lenda do tênis de mesa brasileiro, palmeirense Biriba morre aos 80 anos

Rafael se desculpa, Lucas lamenta falha, e Luciano vê bola quicando em erro

Morumbis tem recorde de renda, mas não de público em São Paulo x LDU pela Libertadores

Rafael reconhece eficiência da LDU e lamenta eliminação: "Tínhamos potencial"

São Paulo se rende, perde para LDU e cai na Libertadores ao som de ofensas a Casares

Criciúma vence duelo direto contra o Coritiba e assume a liderança da Série B

São Paulo perde de novo da LDU e cai na Libertadores em noite de protesto

Criciúma bate Coritiba e assume liderança da Série B

São Paulo é eliminado em casa, e LDU será rival do Palmeiras na semifinal da Libertadores