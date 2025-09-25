Crespo vê São Paulo superior à LDU, lamenta eliminação e explica ausência de Oscar

Crespo ficou satisfeito com o volume de jogo do São Paulo nesta quinta-feira, na derrota por 1 a 0 para a LDU, em pleno Morumbis lotado, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores.

O treinador argentino acredita que sua equipe foi superior à LDU nos dois jogos, mas acabou não sendo capaz de converter esse domínio em gols. Do outro lado, sobrou aos equatorianos a eficiência que o Tricolor não conseguiu encontrar ao longo dos 180 minutos.

"Único jeito de sair de uma situação difícil, de muita dor, é trabalhar, acreditar, continuar. Acho que no futebol muitas vezes você pega aquilo que fez, mas muitas vezes 2 + 2 é 7. Nesta fase com a LDU, 2 + 2 foi 7. Não merecíamos perder lá e perdemos. Aqui, no primeiro tempo criamos muito, poderíamos reduzir a vantagem deles, eles chegaram apenas uma vez e fizeram o gol. O time produziu muito com variações táticas. Toda a artilharia que a gente tinha, com todas as dificuldades que estamos atravessando ultimamente, só nas últimas 24h perdemos Ferraresi e Marcos Antônio, mas mesmo com todas essas dificuldades o time perseverou, criou, produziu, mas ultimamente está concretizando pouco. Em um período estava dando certo, agora não está", comentou Crespo.

Nesta quinta-feira Lucas Moura começou no banco de reservas e, após fazer um grande sacrifício para ficar à disposição, foi acionado no segundo tempo mesmo longe de sua condição física ideal. Oscar, por sua vez, ficou de fora da partida, mesmo tendo treinado por dias nas últimas semanas, e Crespo explicou por que o meia não apareceu sequer no banco de reservas.

"Oscar desde quando teve essa lesão não tem possibilidade até hoje de jogar. Vamos ver. Espero que talvez, por um milagre, antes da Data Fifa [ele fique à disposição, senão, depois. Ele não treinou quase nunca. Não podemos relacionar. Ele caminha, mas sente dor. Tenho que agradecer ao Luiz Gustavo, ao Lucas Moura, ao Oscar, pelo esforço que estão fazendo para voltar. Luiz Gustavo poderia jogar, já tínhamos um acordo com Lucas Moura, ele também não está 100%, nem perto dos 50%, e se esforçou tanto para chegar. A situação é essa aqui. Temos que ficar serenos, não é fácil, é uma noite de muita dor, porque no fim do dia o grupo deixou tudo dentro de campo. Não deu certo, não concretizamos tudo o que criamos. Com todas as dificuldades que o grupo tem dia a dia, tentamos fazer o melhor. Muitas vezes alcançamos, outras não. Normalmente o futebol coloca com o tempo as coisas como devem ser. O futebol não é matemática, muitas vezes 2 + 2 é igual a 7", prosseguiu.

Após a derrota no jogo de ida, por 2 a 0, na altitude de Quito, Crespo garantiu que o São Paulo venceria a partida de volta, no Morumbis. A confiança na classificação para a semifinal da Libertadores parecia inabalável, mas não se confirmou. Agora, o foco volta para o Campeonato Brasileiro para tentar, quem sabe, se classificar para a próxima edição do torneio sul-americano.

"Eu acreditava, porque via. Tivemos muitas situações, a gente merecia sair perdendo o jogo em Quito? Não. Aqui a gente merecia perder o jogo? Jogamos bem, podemos jogar melhor, mas com o que fizemos, não merecíamos perder hoje. Eu achava que poderíamos passar e de fato tivemos bola na trave, ocasiões, tentamos concretizar. Não posso controlar a reação da torcida, da diretoria. O torcedor sente dor como a gente. O que podemos fazer? Olhar para frente, tentar pegar forças o mais rápido possível porque segunda temos outro jogo. As dificuldades não acabaram. Temos que tentar construir uma nova oportunidade para o próximo ano, que já é muito em relação a três meses atrás. Só se falava de rebaixamento. Temos que acreditar. É difícil? Muito, porque a dor é grande", concluiu Crespo.