Topo

Esporte

Crespo diz que São Paulo foi melhor que a LDU nas duas partidas: 'Dois mais dois deu sete'

São Paulo

25/09/2025 22h19

As derrotas por 2 a 0 em Quito e por 1 a 0 no MorumBis, que culminaram na eliminação do São Paulo para a LDU na Libertadores, não foram resultados correspondentes ao futebol apresentado pelo time paulista, segundo análise do treinador Hernán Crespo. "Dois mais dois deu sete", disse o argentino na coletiva de imprensa pós-jogo para traduzir seu sentimento.

O São Paulo criou chances e levou perigo ao time equatoriano, mas pecou bastante na conclusão das jogadas. Sofrer um gol aos 40 minutos do primeiro tempo e ver o agregado se alterar para 3 a 0 aos adversários matou o ímpeto tricolor.

"É uma noite de muita dor, porque ao final do dia o grupo de jogadores não concretizou tudo o que criou. Com todas as dificuldades que o grupo tem no dia a dia, sempre tenta o melhor. Nessa situação, normalmente o futebol coloca as coisas como devem ser no tempo. Futebol não é matemática. Dois a dois às vezes é quatro, hoje foi sete", afirmou, repetindo a frase anterior.

Ao fazer uma avaliação mais ampla do trabalho feito até aqui, como substituto de Luis Zubeldía, Crespo deixou o drama da eliminação de lado. Preferiu destacar o ponto do qual saiu ao assumir o time, especialmente no Brasileirão, e onde está agora.

"Pelo objetivo que a gente chegou, é muito mais que positivo. Se falava em rebaixamento. Vocês sabem como saímos da Copa do Brasil. Se lembrem como era a situação real como chegamos aqui. Podemos ter uma nova oportunidade de Libertadores para o próximo ano. Acreditar e ser positivo é difícil. Temos dores e estamos mal", disse.

O São Paulo ocupa a sétima colocação, com 35 pontos, a sete do G-4 e a dois do G-6. A missão de conquistar vaga na Libertadores de 2026, portanto, não é impossível, mas o treinador prevê um desafio ao lidar com a parte psicológica dos atletas.

"É muito difícil manejar os sentimentos. Não estamos falando de estratégias, táticas. Temos de estar fechados e construir essa possibilidade para a próxima temporada. Como falei, se eu falasse disso há três meses, diriam que eu estava louco. Vamos tentar se classificar para a Libertadores."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Clima quente! Popó e Wanderlei Silva batem boca na coletiva do Spaten Fight Night 2

Crespo diz que São Paulo foi melhor que a LDU nas duas partidas: 'Dois mais dois deu sete'

Wanderlei dispensa torcida de Vitor Belfort e dispara contra arquirrival: "Covarde"

Crespo vê São Paulo superior à LDU, lamenta eliminação e explica ausência de Oscar

Crespo diz que São Paulo jogou bem, usa matemática e explica Rigoni de ala

Trégua? Vitor Belfort surpreende ao revelar torcida por Wanderlei Silva contra Popó

São-paulinos pedem desculpas à torcida após queda na Libertadores: 'Expectativa era grande'

Encarada de Popó e Wanderlei Silva tem troca de provocações em evento na Faria Lima com presença de Vitor Belfort

Lenda do tênis de mesa brasileiro, palmeirense Biriba morre aos 80 anos

Rafael se desculpa, Lucas lamenta falha, e Luciano vê bola quicando em erro

Morumbis tem recorde de renda, mas não de público em São Paulo x LDU pela Libertadores