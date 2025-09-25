Coritiba e Criciúma fazem duelo direto pela liderança no fechamento da 28ª rodada da Série B

A maratona de jogos da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu encerramento na noite desta quinta-feira, com mais três confrontos. O principal destaque fica para o duelo direto valendo a liderança entre Coritiba e Criciúma e o clássico estadual entre Chapecoense e Avaí.

A partir das 19 horas, Coritiba e Criciúma se enfrentam no Estádio Couto Pereira, valendo a liderança da Série B, onde quem vencer assume o topo. Com 47 pontos, o time paranaense está apenas dois atrás do líder Goiás (49) e apenas um acima do próprio adversário da rodada, que também assume a ponta em caso de vitórias devido ao saldo de gols, tendo 13, contra oito do time goiano.

A emoção segue a partir das 21h30, quando Atlético-GO e América-MG se enfrentam no Estádio Antônio Aciolly, em um duelo de opostos. Com 38 pontos, o time da casa está oito atrás do Novorizontino, primeiro time no G-4, e precisa vencer para seguir sonhando com o acesso. Enquanto isso, com 30, os mineiros possuem apenas um de vantagem para o Botafogo-SP primeiro time na zona de rebaixamento.

Às 21h35 começa o clássico catarinense. Na Arena Condá, a Chapecoense, com 41, tenta se manter próxima do G-4 diante do rival Avaí, que tem 37 e busca recuperação na competição nacional, após empate por 2 a 2, em casa, diante da Ferroviária. O Avaí perdeu o técnico Jair Ventura para o Vitória e deve confirmar Vinícius Bergantin, ex-Ferroviária.