Corinthians: Casos na Fifa somam R$ 108 mi e podem gerar transfer ban fixo

O Corinthians corre o risco de sofrer mais um transfer ban após ser condenado pelo CAS a pagar cerca de R$ 45 milhões ao meio-campista Matías Rojas. O clube tem um prazo de 45 dias para chegar a um acordo e quitar a dívida, que era inicialmente de R$ 41,3 milhões, mas tem juros aplicados. Caso isso não aconteça, terá de lidar com mais uma pena.

O clube já está impedido de registrar jogadores pelas próximas duas janelas. Isso porque o Corinthians deve cerca de R$ 40 milhões ao Santos Laguna, do México, pela compra do zagueiro Félix Torres.

O Corinthians também pode ter de lidar com mais um caso: Rodrigo Garro. O clube deve R$ 23,3 milhões ao Talleres, da Argentina, pela compra do meia.

O caso de Garro ainda não está valendo, mas já entra na soma. O CAS ainda julgará o caso e determinará se o Corinthians é culpado ou não.

O que pode acontecer com o Corinthians agora?

Caso se acerte com Rojas: O clube seguirá proibido de registrar atletas apenas pelas três janelas definidas na condenação pelo caso de Félix Torres. Uma já foi cumprida.

Caso não chegue a acordo: O clube terá um novo transfer ban imposto e caberá à Corte Arbitral do Esporte (CAS) definir qual será o período. A entidade definirá se a pena correrá simultaneamente com a do caso de Félix Torres ou se ela será somatória. Existe a possibilidade de o transfer ban se tornar definitivo, ou seja, só será retirado quando o Corinthians quitar todos os débitos ou chegar a acordos.

Por ser reincidente, o Corinthians tende a pegar um "gancho" maior do que o aplicado no caso da dívida por Félix Torres.

A diretoria negocia diretamente com o estafe de Rojas. A cúpula tenta um parcelamento da dívida, uma vez que não tem caixa para arcar com o pagamento à vista.

Relembre o caso Matías Rojas

O Corinthians anunciou o meio-campista paraguaio em julho de 2023, ainda na gestão Duílio Monteiro Alves. Ele chegou ao clube livre, uma vez que havia encerrado o seu contrato com o Racing (ARG).

O clube passou a dever direitos de imagem ao jogador. A dívida, que era de cerca de R$ 8 milhões, foi renegociada pelo presidente Augusto Melo, já em 2024, com a condição de que se o Corinthians não fizesse o pagamento no prazo, Rojas poderia deixar o clube e teria direito a receber todo o valor que havia restante até o fim do seu contrato, que se encerraria em junho de 2027.

Matías Rojas, meio-campista paraguaio, durante jogo pelo Corinthians Imagem: Ettore Chiereguini/Ettore Chiereguini/AGIF

Foi o que aconteceu. Rojas rescindiu o contrato com o Corinthians e acionou o clube na Fifa cobrando cerca de R$ 40 milhões, valor que correspondia a integralidade dos seus salários até o fim do vínculo.

A Fifa condenou o Corinthians, que recorreu ao CAS. Ontem, a instância máxima da Justiça desportiva condenou o clube a pagar R$ 41,3 milhões, além dos juros da dívida.

Quanto custou cada jogo de Rojas?

O paraguaio disputou apenas 30 jogos com a camisa do Corinthians. Além da questão jurídica, o meio-campista sofreu com lesões.

Durante sua passagem pelo clube, Rojas recebeu cerca de R$ 10 milhões. O valor, somado ao cobrado na Fifa, totaliza R$ 51,3 milhões.

Cada jogo de Rojas custou ao Corinthians cerca de R$ 1,7 milhão. O meio-campista não fez gols e deu apenas três assistências no período.

Hoje, Rojas atua pelo Portland Timbers, dos Estados Unidos. Antes de chegar ao clube, ele passou por Inter Miami e River Plate.