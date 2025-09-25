Corinthians paga última parcela de acordo e quita dívida com elencos masculino e feminino

A diretoria do Corinthians quitou, nesta quarta-feira, a última parcela do acordo feito com os elencos masculino e feminino para o pagamento de premiações que estavam em atraso.

Do lado masculino, as pendências eram referentes ao Campeonato Brasileiro de 2024, pela conquista da vaga à Libertadores deste ano, e pelo título do Paulistão de 2025. Já em relação às Brabas, o clube devia bonificações pelo troféu da Libertadores e o vice-paulista, ambos no ano passado.

A informação foi publicada inicialmente pela Central do Timão e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Pagamento parcelado

O pagamento das premiações atrasadas ocorreu de forma parcelada, em três partes. As prestações foram depositadas em julho, agosto e a última agora em setembro.

O valor da pendência com o time masculino era, ao todo, de aproximadamente R$ 12 milhões.

Bônus de Memphis

O pagamento ao plantel principal masculino abrangeu também o bônus atingido por Memphis Depay. O contrato assinado pelo holandês prometia a ele R$ 4,7 milhões pela conquista de qualquer título com a camisa do Corinthians.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, esta quantia foi englobada no acordo feito com o restante do grupo. O montante estava em aberto até meados de junho, quando o camisa 10 chegou a faltar a um treino da equipe no CT Dr. Joaquim Grava, alegando falta de pagamento. A situação foi contornada pelo presidente Osmar Stabile e o executivo de futebol Fabinho Soldado.

