Corinthians é condenado pela Fifa por dívida com time dos EUA pela compra de Martínez

O Corinthians tem mais uma dívida sob julgamento do CAS (Corte Arbitral do Esporte). O clube não pagou US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 9 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez, e já foi inclusive condenado pela Fifa.

O Timão fechou com Martínez em agosto de 2024, durante a gestão de Augusto Melo. Na ocasião, a diretoria alvinegra se comprometeu a pagar US$ 1,8 milhões (R$ 10 milhões) ao clube norte-americano.

O Corinthians pagou US$ 200 mil à vista, como entrada, mas não fez o depósito das demais parcelas. Com isso, todas as prestações venceram de uma vez só.

O Philadelphia Union acionou a Fifa, que condenou o Timão a pagar o valor. O time alvinegro, porém, entrou com recurso no CAS e aguarda a decisão final.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Quinta condenação na Fifa

O caso de José Martínez é o quinto em que o Corinthians foi condenado na Fifa. Uma pendência de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, inclusive, por Félix Torres, gerou um transfer ban que está em vigor há mais de um mês.

O clube também foi condenado pelo CAS, última instância da Fifa, a pagar R$ 45 milhões ao meia Matías Rojas. O Timão tem 45 dias para quitar o débito ou entrar em acordo com o estafe do paraguaio. Caso contrário, sofrerá um novo transfer ban.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o advogado de Rojas, Rafael Botelho, se disse aberto a negociar um acordo com a diretoria de Osmar Stabile.

Além dos casos de Félix e Rojas, cujas decisões já foram deliberadas, e o de José Martínez, em análise, há outros dois casos sob julgamento da Corte Arbitral do Esporte. São eles: