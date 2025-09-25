Corinthians aposta em mística do 3º uniforme para espantar fantasma contra o Flamengo

O Corinthians estreia neste domingo, na partida diante do Flamengo, o seu terceiro uniforme para a temporada de 2025. O modelo produzido pela Nike, inspirado na linha Total 90, sucesso em 2005, traz a cor preta e detalhes em laranja, além da esperança do Timão em encerrar um fantasma recente contra o Rubro-Negro.

Nos últimos anos, o clube paulista não tem obtido sucesso em estreias de camisas contra o Flamengo. O clube lançou novos uniformes em duelos com os cariocas quatro vezes e foi derrotado em todas as ocasiões.

Relembre as estreias

Em 2018, o Corinthians utilizou diante do Fla o terceiro modelo em homenagem a Ayrton Senna. O time acabou sendo derrotado por 3 a 0, em plena Neo Química Arena.

Já em 2020, o clube lançou o uniforme inspirado no Corinthian-Casuals, da Inglaterra. Porém, a peça não trouxe sorte. A equipe perdeu por 5 a 1, novamente em Itaquera. No ano passado, na estreia da camisa principal, novo revés: desta vez por 2 a 0, no Maracanã.

A mais recente delas foi nesta temporada. No primeiro jogo utilizando seu uniforme de número 1, no Rio de Janeiro, o Corinthians foi goleado por 4 a 0. Esta foi a última partida antes de Dorival Júnior assumir a equipe.

Superstição em jogo

Por outro lado, o time do Parque São Jorge carrega uma superstição envolvendo os terceiros uniformes. Nos últimos três anos, a equipe venceu sempre que estreou sua terceira camisa.

Em 2022, no lançamento do uniforme que fazia alusão ao "ano dourado" de 2012, o Timão venceu o Athletico-PR por 2 a 1. Já em 2023, com o conjunto amarelo em homenagem à Democracia Corinthiana, vitória de 1 a 0 contra o Botafogo.

No ano passado, vestindo a camisa que reforçava a luta antirracista, a equipe derrotou o Cruzeiro por 2 a 1, com direito a um golaço de Memphis Depay.

Tradição do 3º uniforme

O lançamento do Corinthians reforça uma tradição que ganhou força no futebol brasileiro nos últimos anos: os chamados third kits, uniformes comemorativos que muitas vezes rompem com as cores tradicionais do clube e se transformam em objeto de desejo dos torcedores.

Do time que foi cravado na história do Corinthians para Rodrigo Garro e Jhonson. Nova camisa III do Timão para quem é #TotalCorinthians. Garanta já o seu em https://t.co/9mAYvh9QuG. pic.twitter.com/NFXlY8oUcW ? Corinthians (@Corinthians) September 24, 2025

Do ponto de vista técnico e criativo, o desafio é transformar o conceito em produto. Para Fernando Kleimann, sócio-fundador da Volt Sport e responsável pelo lançamento de nove uniformes para clubes das Séries A, B, C e D, cada detalhe precisa equilibrar inovação e autenticidade.

"O terceiro uniforme é sempre um desafio criativo, porque não pode ser apenas uma variação estética. Ele precisa carregar uma história, um significado que dialogue com a identidade do clube e, ao mesmo tempo, surpreenda o torcedor. A ideia é equilibrar inovação e autenticidade, para a camisa ser lembrada tanto dentro de campo quanto fora dele", disse.

Um exemplo é o "Manto da Massa", do Atlético-MG, lançado em 2020 com design escolhido pelos torcedores. Desde então, o mercado passou a olhar os terceiros uniformes não apenas como uma alternativa estética, mas também como um espaço de conexão cultural.

Segundo Reginaldo Diniz, sócio-fundador e CEO da End to End, agência especializada em marketing esportivo, o fenômeno reflete uma mudança na forma como os clubes se relacionam com suas torcidas. "A gente se orgulha muito de contar histórias que conectam o mais antigo e apaixonado torcedor ao novo fã que se identifica com a forma como a história é contada, atualizando sempre a narrativa, sem perder de vista a inovação, mas baseado nas tradições de cada clube".

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela