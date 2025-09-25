Contra a LDU, São Paulo tenta virada histórica, fim de seca e nova revanche
O São Paulo encara nesta quinta-feira, às 19h, o desafio de reverter a derrota por 2 a 0 para a LDU e encerrar um jejum de nove anos sem chegar a uma semifinal de Libertadores.
Caminhada de vinganças
Depois da derrota por 2 a 0 em Quito, o Tricolor precisa de uma virada histórica diante da LDU para quebrar um jejum de nove anos e retornar a uma semifinal do torneio sul-americano. A última vez em que o Tricolor foi um dos quatro mais bem colocados foi em 2016, quando acabou eliminado pelo Atlético Nacional, da Colômbia.
E a caminhada são-paulina nesta edição da Libertadores está marcada por reencontros e desforras. Na fase de grupos, o clube eliminou o Talleres, que havia sido carrasco do clube na queda precoce em 2019, ainda na fase preliminar. Nas oitavas, superou justamente o Atlético Nacional, nos pênaltis. E agora, tem pelo caminho a LDU, que eliminou a equipe nas quartas da Copa Sul-Americana de 2023 e na fase de grupos da Libertadores de 2020.
Virada histórica
O desafio, porém, é maior do que os anteriores. Derrotado por 2 a 0 no jogo de ida, em Quito, o Tricolor precisará de uma virada por dois gols, o que não acontece no torneio desde a classificação sobre o Vélez em 1993. Até por isso, a torcida lotará o Morumbis, e o clube já registra cerca de 60 mil ingressos vendidos antecipadamente.
Caso avance, o Tricolor enfrentará o Palmeiras na semifinal, o que significaria outra revanche. O rival foi carrasco nas quartas de final da Libertadores de 2021 e, mais recentemente, na semifinal do Campeonato Paulista deste ano, em jogo de arbitragem polêmica.
Antes de pensar no Palmeiras, porém, o Tricolor precisará fazer sua parte nesta quinta. A bola rola para o segundo ato contra a LDU, às 19h (de Brasília), no Morumbis. Uma vitória por três gols ou mais de saldo garante a vaga ainda no tempo normal, enquanto um triunfo por dois gols de diferença leva a decisão aos pênaltis. A transmissão é do Paramount+.