Confira os números de Messi em atuação brilhante pelo Inter Miami

Nesta quarta-feira (24), pela 31ª rodada da Major League Soccer (MLS), o Inter Miami visitou o New York City no Citi Field e aplicou uma goleada por 4 a 0, conquistando sua terceira vitória consecutiva na competição. O grande destaque da noite foi Lionel Messi, que brilhou com uma atuação digna de nota máxima.

Números impressionantes

Segundo dados da SofaScore, Messi recebeu nota 10 pela performance pelo Inter Miami. Os números justificam:

? 2 gols

?? 1 assistência

? 3 grandes chances criadas

? 5 passes decisivos

?? 3/4 passes longos certos

? 5 finalizações (4 no gol)

? 2/3 dribles certos

Com esses números, o craque argentino foi decisivo em praticamente todas as ações ofensivas do Inter Miami, mostrando mais uma vez por que é considerado um dos maiores da história.

Goleada e ascensão na tabela

Além dos dois gols de Messi, Luis Suárez e Gallego também marcaram para o Inter Miami. Com o resultado, o time chegou aos 55 pontos, assumindo a terceira colocação na tabela da Conferência Leste. A equipe soma agora três vitórias seguidas, contra Seattle Sounders, DC United e New York City.

Do outro lado, o New York City permaneceu com 53 pontos, ocupando a quinta posição.