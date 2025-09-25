Topo

'Computadores são dominantes': maior enxadrista da história perdeu para IA

Garry Kasparov, maior enxadrista da história, em ação Imagem: Getty Images
do UOL

Júlia Polo Romeo

Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 05h30

Muito antes da atual onda de inteligência artificial, Garry Kasparov, enxadrista número 1 do mundo naquela época, decidiu testar os conhecimentos do supercomputador Deep Blue e surpreendeu a todos ao ser derrotado.

A vitória esperada e a derrota chocante

No primeiro duelo, em 1996, o placar terminou em 4 a 2 para o russo, que não parou por aí — um ano depois, no entanto, o jogo virou, e a máquina superou o homem.

Criado pela IBM, o Deep Blue havia sido atualizado e já era capaz de calcular 200 milhões de combinações por segundo. Mesmo assim, Kasparov insistia que poderia vencer.

O resultado final, 3,5 a 2,5 pontos no tabuleiro, surpreendeu a todos na plateia: um dos maiores enxadristas de todos os tempos havia sido derrotado por um computador.

A derrota não atrapalhou a hegemonia de Kasparov, que foi campeão mundial de 1985 a 2000, mas deu início a uma nova era no xadrez. Em entrevista ao UOL, o russo cravou: atualmente, a tecnologia tomou conta do esporte.

A competição não faz mais muito sentido porque os computadores são totalmente dominantes. Hoje, você não tem nenhum jogador que não está treinando com o computador. Eles apertam o botão logo depois de uma jogada para saber se o que fizeram está errado.
Garry Kasparov, ao UOL

E esse não é o único movimento (benéfico ou não) da tecnologia dentro do xadrez. Para Kasparov, que está vindo para o Brasil por causa da realização do Grand Chess Tour em São Paulo, a internet fez com que o esporte se popularizasse tanto pelos jogos online, que criam novos jogadores, quanto pela possibilidade de pessoas do mundo inteiro acompanharem competições em tempo real.

Isso também ajudou a aumentar a popularidade do jogo, porque milhões de pessoas que sabem muito pouco têm a oportunidade de seguir grandes torneios [...] Mas faltam elementos-chave que só a compreensão humana tem.
Garry Kasparov, ao UOL

Quem é Kasparov?

  • Nasceu na República Socialista Soviética do Azerbaijão quando ainda era União Soviética. Foi lá que começou a jogar xadrez quando criança.
  • Aos 17, ganhou o campeonato mundial sub-20. Cinco anos depois, se tornou o mais jovem campeão do mundial de xadrez da história, título que ganhou por mais 14 anos consecutivos.
  • Em 2005, Kasparov se aposentou do xadrez profissional e passou a se dedicar ao movimento russo pró-democracia.
  • Concorreu a presidência da Rússia como oponente de Vladimir Putin, em 2007.
  • Deixou a Rússia em 2013 depois de sofrer ameaças.
  • Kasparov foi preso diversas vezes e, no ano passado, entrou na lista de 'terroristas e extremistas' da Rússia.
  • Em 2015, fundou o Grand Chess Tour, torneio que será sediado em São Paulo neste ano. Com o apoio da Superbet Foundation, o evento ocorrerá do dia 28 de setembro até o dia 3 de outubro, e Gary Kasparov estará presente.

