'Computadores são dominantes': maior enxadrista da história perdeu para IA

Muito antes da atual onda de inteligência artificial, Garry Kasparov, enxadrista número 1 do mundo naquela época, decidiu testar os conhecimentos do supercomputador Deep Blue e surpreendeu a todos ao ser derrotado.

A vitória esperada e a derrota chocante

No primeiro duelo, em 1996, o placar terminou em 4 a 2 para o russo, que não parou por aí — um ano depois, no entanto, o jogo virou, e a máquina superou o homem.

Criado pela IBM, o Deep Blue havia sido atualizado e já era capaz de calcular 200 milhões de combinações por segundo. Mesmo assim, Kasparov insistia que poderia vencer.

O resultado final, 3,5 a 2,5 pontos no tabuleiro, surpreendeu a todos na plateia: um dos maiores enxadristas de todos os tempos havia sido derrotado por um computador.

A derrota não atrapalhou a hegemonia de Kasparov, que foi campeão mundial de 1985 a 2000, mas deu início a uma nova era no xadrez. Em entrevista ao UOL, o russo cravou: atualmente, a tecnologia tomou conta do esporte.

A competição não faz mais muito sentido porque os computadores são totalmente dominantes. Hoje, você não tem nenhum jogador que não está treinando com o computador. Eles apertam o botão logo depois de uma jogada para saber se o que fizeram está errado.

Garry Kasparov, ao UOL

E esse não é o único movimento (benéfico ou não) da tecnologia dentro do xadrez. Para Kasparov, que está vindo para o Brasil por causa da realização do Grand Chess Tour em São Paulo, a internet fez com que o esporte se popularizasse tanto pelos jogos online, que criam novos jogadores, quanto pela possibilidade de pessoas do mundo inteiro acompanharem competições em tempo real.

Isso também ajudou a aumentar a popularidade do jogo, porque milhões de pessoas que sabem muito pouco têm a oportunidade de seguir grandes torneios [...] Mas faltam elementos-chave que só a compreensão humana tem.

Garry Kasparov, ao UOL

Quem é Kasparov?