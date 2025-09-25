Clima quente! Popó e Wanderlei Silva batem boca na coletiva do Spaten Fight Night 2

Na noite desta quinta-feira (25), na Praça da Baleia, em São Paulo, foi realizada a coletiva de imprensa do Spaten Fight Night 2, assim como promovida a primeira sessão de encaradas dos atletas escalados para o evento. E como esperado, o destaque da cerimônia ficou por conta de Acelino Freitas e Wanderlei Silva. Protagonistas do show e escalados para a luta principal da noite, 'Popó' e o 'Cachorro Louco' elevaram a temperatura e expectativa para o confronto ao se estranharem tanto na coletiva quanto na encarada.

Em conversa com a imprensa, os astros do evento se desentenderam quando o assunto foi o limite de peso estabelecido para o confronto (veja abaixo ou clique aqui). Para Wanderlei, Popó impôs um corte de peso por receio da ameaça. Por sua vez, o pugilista baiano garantiu que sairá vencedor independentemente da diferença de tamanho entre os dois. Momentos depois, no ringue montado pela organização, Acelino e Silva promoveram uma encarada tensa, com direito a algumas alfinetadas de ambas as partes.

"Qual o problema (com o peso)? Por que você não quer liberar, então? Vamos fazer em peso livre? Você é um bunda mole! Está com medo já. Vamos ver lá!", alfinetou Wand, antes de ouvir a resposta veemente de Popó.

"Problema nenhum! Vou bater em você com o peso que está. Com o peso que você estiver, eu vou te bater. Não adianta. Medo de você? Olha o tamanho da sua cara. Acha que vai esquivar do soco? Você vai apanhar muito!", provocou Acelino.

Spaten Fight Night 2

Além do confronto entre Wanderlei Silva e Popó, que lidera o show, o card do Spaten Fight Night 2 contará com mais três lutas. Beatriz Ferreira defende o título mundial de boxe no Brasil pela primeira vez, enfrentando a uruguaia Maira Moneo pelo cinturão peso-leve (61 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Além disso, Hebert Conceição mede forças com Yamaguchi Falcão pelo cinturão brasileiro na categoria peso-médio (74 kg). Já no MMA, Thiago Manchinha - campeão do Shooto Brasil - encara Wanderson Barcellos, detentor do título pela organização MAC (Martial Arts Championship).

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok