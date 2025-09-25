"Clima de final": Piquerez celebra classificação na Libertadores e exalta força do elenco do Palmeiras

O Palmeiras segue em busca de sua quarta taça de Libertadores, a terceira sob comando do técnico Abel Ferreira. Na última quarta-feira, o Palmeiras venceu o River Plate, por 3 a 1. Piquerez, que deu assistência para o gol de Vitor Roque, exaltou o ambiente no Allianz Parque e reforçou o objetivo de chegar à final da competição continental.

"O jogo de ontem foi muito grande. Tanto o River quanto o Palmeiras são times muito grandes a níveis continental e mundial. Foi uma vitória em 180 minutos e, apesar de o placar ter sido 5 a 2, foi muito brigado e sofrido. A atmosfera do jogo de ontem era bem clima de Libertadores, de final, de decisão", disse.

"Agradecemos aos torcedores pela baita festa que fizeram. Graças a Deus, conseguimos fechar em casa com a nossa gente, jogando de boa maneira, terminando com um resultado muito bom. Demos um grande passo nessa caminhada, mas nosso principal objetivo é chegar à final e brigar por mais uma Libertadores", seguiu.

Torcida do Palmeiras faz festa dentro e fora do Allianz Parque

A torcida do Palmeiras protagonizou grande festa dentro e fora do estádio. Os torcedores se reuniram em frente ao CT e nos seus arredores e fizeram o corredor verde para acompanhar a saída do ônibus rumo ao Allianz Parque. Mais de 40 mil pessoas marcaram presença para acompanhar a classificação palmeirense na Libertadores.

Piquerez exalta força do elenco e vira a chave para o Brasileiro

Poucas horas depois da vitória sobre o River Plate, o Palmeiras já virou a chave e deu início à preparação para o jogo contra o Bahia, pela 25ª rodada do Brasileirão.

"Vimos na semana passada que um time jogou na ida contra o River e outro jogou contra o Fortaleza. Aí dá para ver a força do elenco, quanto é bom, competitivo e preparado para brigar por mais de uma competição ao mesmo tempo. Agora vamos à Bahia enfrentar um grande time também, que tem um grande elenco e vem brigando aí na parte de cima. Temos de focar, ir lá e buscar um bom resultado, que são os três pontos, para continuar nessa luta pelo Brasileirão", declarou Piquerez.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Bahia x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)



Data e horário: 28 de setembro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Palmeiras no Brasileirão

Brigando pelo título, o Palmeiras segue a caça ao líder. No momento, o Verdão ocupa o terceiro lugar, com 49 pontos em 22 jogos disputados.