Charles do Bronx detalha "novela" nos bastidores do UFC Rio

25/09/2025 06h00

Confirmado na luta principal do UFC Rio, no dia 11 de outubro, Charles 'Do Bronx' segue sua preparação para encarar o polonês Mateusz Gamrot. No entanto, o caminho até a definição do novo adversário foi marcado por momentos de incerteza e bastidores movimentados. Com a saída de Rafael Fiziev - inicialmente escalado para enfrentá-lo - devido a uma lesão no joelho, o ex-campeão peso-leve (70 kg) revelou que diversos nomes foram cogitados, mas poucos toparam o desafio.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight, o paulista demonstrou alívio com a resolução do impasse e fez questão de explicar o que chamou de "novela" nos bastidores. Segundo ele, parte da repercussão foi alimentada por distorções da mídia, que teriam gerado interpretações equivocadas - entre elas, a de que estaria evitando o confronto com Gamrot.

"Foi feita uma pergunta para mim, e eu respondi. Não sei qual contexto geraram de que eu estava correndo do Mateusz. Essa novela 'causa' por causa desses detalhes", afirmou o lutador, ao comentar o impacto da cobertura midiática no episódio.

Charles também destacou que sua intenção sempre foi permanecer ativo no card do UFC Rio, especialmente por se tratar de uma rara oportunidade de lutar no Brasil. Segundo ele, enquanto buscava um novo oponente, diversos atletas aproveitaram o momento para se promover nas redes sociais, mas recuaram quando o convite oficial chegou.

"Pediram a luta na internet e, quando o telefone tocou, não aceitaram. Eu não queria sair da luta, não queria sair do card. Esse falou que não, aquele não aceitou porque estava muito em cima. Então, quem vai ser?", relatou o ex-campeão dos leves.

Entre os citados, estão Benoît Saint Denis e Renato 'Moicano', que se colocaram à disposição publicamente, mas - de acordo com Do Bronx - recusaram o combate ao serem contatados pela organização. Diante das negativas, a escolha por Gamrot acabou sendo natural.

O brasileiro aproveitou ainda para elogiar a postura do polonês, que aceitou o duelo com menos de três semanas de antecedência. "Agradeci ao Mateusz por estar vindo lutar aqui. Vai ser uma grande luta", completou.

O confronto entre os dois será realizado na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e representa mais um passo importante para Charles do Bronx na consolidação de seu legado. A expectativa é de que o brasileiro conte com forte apoio da torcida na arena, que estará lotada para o retorno do UFC ao país.

