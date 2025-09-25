Chapecoense é superada pelo Avaí e desperdiça chance de encostar no G4 da Série B

Nesta quinta-feira, pela 28ª rodada da Série B, a Chapecoense recebeu o Avaí na Arena Condá, em Santa Catarina, e perdeu por 1 a 0. O gol dos visitantes foi marcado por Cléber.

Situação da Tabela

Com isso, a Chapecoense desperdiçou a chance de encostar no G4. O time seguiu com os mesmos 41 pontos, na sétima colocação. A equipe que abre a zona de acesso à elite do futebol nacional é o Novorizontino, com 46 somados. O Avaí, por sua vez, pulou para décimo, agora com 40 conquistados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chapecoense (@chapecoensereal)

? Resumo do jogo

? CHAPECOENSE 0 x 1 AVAÍ ?

? Competição: Série B do Campeonato Brasileiro



?? Local: Arena Condá, em Florianópolis (SC)



? Data: 25 de setembro de 2025 (quinta-feira)



? Horário: 21h35 (de Brasília)

Gol

? Cléber, aos 36? do 2ºT (Avaí)

O placar foi aberto aos 36 minutos da etapa final, com Cléber. O atleta recebeu ótimo passe de Emerson Negueba e não perdoou.

Próximos jogos

Chapecoense

Enfrenta o Santa Catarina, no próximo domingo, às 15h (de Brasília), na Arena Condá, pela quarta rodada da Copa Santa Catarina

Avaí

Joga contra o Coritiba, na próxima segunda-feira (29), às 19h30, na Ressacada, pela 29ª rodada da Série B

Atlético-GO supera América-MG e emenda sexto jogo invicto na Série B

Ainda nesta quinta-feira, pela 28ª rodada da Série B, o Atlético-GO recebeu o América-MG no Estádio Antônio Accioly e venceu por 1 a 0, com gol de Lelê.

Deste modo, o Atlético-GO completou o sexto jogo sem derrota na competição (quatro triunfos e dois empates) e alcançou 41 pontos, na oitava colocação. Já o América-MG seguiu em situação delicada. A equipe é a 16ª, com os mesmos 30 do Volta Redonda, primeiro time da zona de rebaixamento.