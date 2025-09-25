Carl Lewis justifica relevância do atletismo nas Olimpíadas e revela estratégia como treinador

As Olimpíadas de Los Angeles 2028 estão cada vez mais próximas. Novas modalidades entrarão no rol de esportes olímpicos, como críquete, lacrosse, squash, beisebol e flag football. Outras, por sua vez, seguem firmes e fortes no quadro das modalidades tradicionais, como é caso do atletismo.

O atletismo é um esporte que envolve muitos eventos - competições de 100m rasos, salto em distância, revezamento 4x100m, lançamento de disco e salto com vara são apenas algumas das modalidades. Na visão de Carl Lewis, lenda do esporte, um dos motivos para a longevidade do atletismo é a simplicidade.

"Nós temos sorte no nosso esporte, porque ele é um esporte muito básico. Sou mais rápido que você, posso pular mais longe que você. Consigo arremessar mais longe que você, posso pular mais alto que você. Quer dizer, é muito básico. Fui um longjumper e um sprinter. As pessoas correm na rua ou correm nas colinas. Todo mundo já tentou pular por cima de alguém. São os eventos mais básicos, e o atletismo é sobre isso. É sobre a simplicidade", afirmou Lewis.

"[O atletismo] Também se relaciona com tudo. O melhor jogador de basquete do mundo não pode ser o melhor atleta, porque 90% do mundo não joga basquete. E não é uma crítica, mas é isso que é tão lindo no nosso esporte. Tudo que você pode fazer na pista, alguém já fez. Seja em competições ou contra um amigo, ou contra um familiar. É um grande feito, e temos que continuar promovendo nosso esporte, que é globalmente excelente", acrescentou.

Los Angeles voltará a sediar uma edição de Olimpíadas após 41 anos. A última vez havia sido em 1984, justamente quando Carl Lewis sagrou-se campeão olímpico pela primeira vez na longeva carreira, ao ganhar o ouro na prova dos 100m rasos.

O ex-atleta citou a importância dos Jogos Olímpicos retornarem aos Estados Unidos e ressaltou um dos papéis fundamentais do esporte: unir as pessoas.

"Estamos em uma hora em que precisamos de muita diplomacia, sobretudo nos Estados Unidos. E o esporte sempre une as pessoas. Os Jogos Olímpicos têm todo um drama de 'os países não estão prontos, tem isso e aquilo, as pessoas estão protestando'. Mas quando os jogos começam, todos amam, e quando acabam, todos estão felizes. As Olimpíadas sobreviveram a tudo. Elas expõem as pessoas a diferentes mundos. Eu viajei muito, e isso jamais teria acontecido se não fosse o esporte. Mudou minha vida e une as pessoas", afirmou Lewis.

Estratégia como treinador e uso das redes sociais

Dono de dez medalhas olímpicas (nove ouros e uma prata), Carl Lewis se aposentou das pistas aos 36 anos de idade. Hoje com 64, o norte-americano atua como treinador de atletismo na Universidade de Houston, no Texas (EUA), onde fez faculdade quando mais novo.

Lewis foi promovido ao cargo de técnico principal da equipe de atletismo da Universidade de Houston em 2022. No ano passado, ele ajudou a levar o time ao sexto lugar do NCAA (National Collegiate Athletic Association). O norte-americano revelou sua estratégia para atingir os objetivos: sem celulares nos treinos.

"Nós não permitimos celulares nos treinos. Nem sequer deixamos trazer para a pista. E o motivo é porque notamos que, todos os dias, eles gravam um vídeo no TikTok se puderem. Param para tirar fotos, gravar vídeos, e não ficam tão focados. Então, não permitimos mais celulares nos treinos", explicou o norte-americano.

O TikTok é uma das redes sociais mais populares do mundo. Muitos atletas, inclusive, passaram a utilizar a plataforma para compartilhar bastidores ou até mesmo vídeos de treinos. Muitos enxergam tais mídias como prejudiciais aos esportistas, mas Carl Lewis discorda.

O ex-atleta entende que tudo depende da forma que a rede social é utilizada. A prioridade do esportista deve ser o desempenho competitivo, mas uma boa construção de um perfil nas mídias sociais pode potencializar a carreira de quem está se tornando relevante no cenário do esporte.

"Tudo depende de como você usa as redes sociais. É uma ferramenta maravilhosa. Como atleta, você precisa entender que sua primeira prioridade é a performance. E se você percebe as redes sociais como uma projeção da sua performance e de quem você, acho que pode ser uma ferramenta ótima. Mas em algumas situações, os atletas pensam que as redes sociais podem substituir sua performance e o que você faz. Então, se você tem um milhão de seguidores, mas nunca ganha e não performa bem, as redes sociais não são muito úteis. Por outro lado, se você tem mil seguidores e tem sucesso no esporte, é bastante útil. Os atletas não podem deixar as redes sociais ficarem acima deles, precisam perceber que é algo que apenas pode os potencializar. Mas acho que é muito útil para o trabalho e gostaria de ter tido a oportunidade de correr na época das redes sociais [risos]", finalizou Carl Lewis.

Carreira de Carl Lewis

Carl Lewis construiu uma carreira de grande sucesso dentro das pistas de atletismo. O norte-americano brilhou nas pistas nas décadas de 1980 e 1990 e conquistou, ao todo, dez medalhas olímpicas, sendo nove medalhas de ouro e uma de prata.

O ex-atleta chegou ao lugar mais alto do pódio quatro vezes nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, igualando o feito de Jesse Owens em 1936. O norte-americano ainda venceu o salto em distância em quatro edições consecutivas das Olimpíadas, estabelecendo um recorde inédito.

Na última quarta-feira, ele marcou presença na COB Expo, realizada em São Paulo (SP). O ex-atleta contou diversos bastidores da carreira e relembrou momentos importantes, como a conquista de sua primeira medalha de ouro em Los Angeles-1984.

