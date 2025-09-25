Topo

Campeã da maratona de Estocolmo sofre colapso durante treino e morre aos 30 anos

Shewarge Alene, maratonista etíope e campeã da Maratona de Estocolmo, morre aos 30 anos

25/09/2025 13h15

Uma tragédia abreviou a vida de uma atleta de ponta do atletismo mundial. A etpíope Shewarge Alene, de 30 anos, sofreu um colapso durante um treinamento e morreu nesta quarta-feira (24), em Addis Abeba, capital da Etiópia. Campeã da maratona de Estocolmo em maio deste ano, ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu.

A perda repentina da atleta chocou o mundo do atletismo. O site oficial da Maratona de Estocolmo, palco de seu recente triunfo, também lamentou o fato com tristeza.

"É com profundo pesar que recebemos a notícia do desaparecimento de Shewarge Alene, vencedora da Maratona de Estocolmo 2025. Nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos", diz parte do texto do comunicado oficial em suas redes sociais.

Alene foi uma competidora de alto nível e venceu 12 das 27 provas que disputou como atleta profissional. De acordo com informações do jornal inglês The Sun a competidora obteve o seu melhor tempo en janeiro deste ano, quando completou a Maratona Tata Mumbai com a marca de 2h29min34s.

Ainda de acordo com o periódico, a atleta residia no México e foi a seu país natal onde aproveitou a visita para treinar e aprimorar a forma física. Entre todas as suas conquistas, o resultado mais expressivo foi o primeiro lugar na Maratona de Estocolmo. Nesta corrida, a etíope completou o percurso em 2h30min38s.

