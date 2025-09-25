Caio Bonfim ensina marcha atlética e diverte o público na COB Expo

Nesta quinta-feira, os participantes da COB Expo tiveram a oportunidade de aprender, na prática, como funciona a marcha atlética. Dono de quatro medalhas em Mundiais, incluindo um ouro recente em Tóquio, no Japão, Caio Bonfim foi o professor, acompanhado de Viviane Lyra, outro destaque do Brasil na modalidade.

Bem humorado, Caio Bonfim ensinou passo a passo os movimentos para os alunos. O grupo percorreu uma distância curta na área externa do Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo (SP), mas suficiente para as pessoas entenderem a dificuldade da marcha atlética.

Alegria do público

Laura Neuhaus, psicóloga do esporte, embarcou no desafio, que ficou ainda mais difícil por ela estar usando salto alto.

"Achei muito legal! Vimos na prática o que eles fazem todos os dias. É uma modalidade muito diferente, técnica e difícil. Eu sou acostumada a correr, mas é outra coisa. Foi muito legal. São os dois melhores do nosso país podendo nos ensinar um pouco o que eles fazem todos os dias e que inspiram tantas pessoas", relatou à Gazeta Esportiva.

Caio Bonfim conquistou o ouro nos 20km e a prata nos 35km no Mundial de Tóquio, realizando em setembro de 2025. O brasileiro também coleciona na carreira o bronze nos 20km em Londres, em 2017, e em Budapeste, em 2023.

Já Viviane Lyra, heptacampeã brasileira e medalhista pan-americana, terminou na 12ª colocação nos 20km e em 13º lugar nos 35km do Japão.

