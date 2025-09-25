Barboza sonha com convocação para o Uruguai após sucesso no Botafogo

Alexander Barboza apontou diferenças entre os estilos de futebol praticados no Brasil, Argentina e Uruguai, em entrevista ao programa Fala Aí, do Canal UOL.

O zagueiro citou o futebol brasileiro como mais técnico e o uruguaio como mais aguerrido.

Acho que o futebol brasileiro é muito técnico. Futebol argentino e futebol uruguaio são mais na raça, né? Ainda mais o uruguaio. E eu tento, da minha parte, fazer e trazer um pouquinho também pra ajudar o time.

Barboza relatou que, quando criança, sempre jogou com meninos mais velhos. "Eu tinha quatro anos de idade e jogava com meninos de 7 e 8, depois fui crescendo igual. Então acho que eles batiam em mim e eu tinha que me defender também. Então aprendi também que é um jeito, busquei o meu jeito para me defender. Acho que peguei aí e trouxe para cá também."

Barboza ainda revelou que começou a carreira como atacante, mas foi sendo recuado até virar zagueiro conforme ia ficando mais velho e a diferença física entre os rivais ficava menos evidente: "Eu era muito rápido, muito forte e muito alto. Fazia diferença com a minha altura. [...] Fui de volante para meia, de meia para lateral, lateral esquerdo para zagueiro e aí fiquei."

'Sonho com seleção uruguaia', diz Barboza sobre escolha no Botafogo

Barboza relatou que a escolha pelo Botafogo abriu portas para sonhar com a seleção uruguaia, ressaltando a influência familiar em seu processo de naturalização.

Eu pensei, posso fazer a naturalização e sonhar com um chamado, né? E estamos aí esperando.

'Carinho da torcida é muito grande', diz Barboza sobre Botafogo

O zagueiro destacou o carinho da torcida do Botafogo e a importância desse apoio para sua adaptação ao clube e ao futebol brasileiro.

Graças a Deus, sim. Acho que eles têm um carinho muito grande por mim, eu também por eles. Minha família, por eles também. Uma satisfação muito grande, né?

'Abraçamos Gregore após expulsão', relembra Barboza sobre final da Libertadores

Barboza relembrou a final de Libertadores e o impacto da expulsão de Gregore ainda no começo do jogo. O zagueiro ressaltou que a união do grupo foi essencial para superar o desafio e conquistar o título.

Eu dei um abraço nele quando acabou o jogo. E nós dois choramos juntos. Ele só agradeceu. Obrigado, obrigado. Só de pensar um segundo, de me colocar na cabeça dele, quando ele fori expulso... Você está esperando um jogo toda a sua vida. [...] E a gente ganhou, então acho que foi para ele também um desabafo muito grande.

'Funk e feijoada: adoro a cultura daqui'

Barboza compartilhou também seu gosto pelo funk e pela feijoada, demonstrando integração à cultura brasileira e valorização dos costumes locais.