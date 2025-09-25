Bipolar? Novo contratado do UFC, Rafael Tobias explica apelido inusitado

Adicionado ao plantel de atletas do UFC na última terça-feira (23), após se destacar no 'Contender Series', Rafael Tobias chamou a atenção dentro e fora do octógono. Isso porque, além de chegar à sua 14ª vitória em 15 lutas como profissional com apenas 22 anos de idade, o jovem lutador mineiro ostenta um apelido para lá de curioso: 'Bipolar'.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, logo após sua contratação pelo Ultimate, Rafael Bipolar explicou de onde veio a alcunha pela qual passou a ser conhecido no mundo do MMA. De fala mansa e semblante aparentemente pacífico, o meio-pesado (93 kg) muda de aspecto quando entra no cage - uma característica observada quase que de imediato pelo seu treinador principal, Ed Monstro, quando chegou na academia 'Chute Boxe Monstro', cerca de quatro anos atrás.

"Esse apelido 'Bipolar' veio do meu mestre (Ed Monstro), quando eu cheguei na academia. Ele falava que eu era muito bonzinho e quando chegava na hora de lutar, eu me transformava. E isso é algo que eu consigo trazer dentro de mim. No treino, eu sou muito controlado - até demais, talvez - mas na hora da luta é quando eu consigo me sentir bem, estou no meu estado de 'flow', é a hora que eu consigo ser quem realmente sou", explicou Rafael.

Cartão de visitas

Mais do que pelo apelido diferente, Rafael Tobias quer ser reconhecido por sempre entregar o seu máximo dentro do octógono do Ultimate. Esse, de acordo com o promissor lutador da 'Chute Boxe Monstro', será seu maior cartão de visitas na maior organização de MMA do planeta.

"Eu não trago a certeza de toda luta ser uma vitória, mas eu trago a certeza de toda luta ser uma guerra, de ter coração... Eu sou bem resiliente. Eu prometo guerra. E prometo sempre proporcionar o meu máximo e um espetáculo para vocês que estão assistindo. Eu e meu time, a gente sempre trabalha muito para isso, e eu tenho certeza que vocês vão ver uma outra versão de mim no UFC do que vocês viram hoje (no Contender Series)", concluiu.

Rafael Tobias começou sua trajetória no MMA profissional em março de 2022. De lá para cá, o 'Bipolar' disputou 15 lutas, vencendo 14 delas - 11 pela via rápida - e sofrendo apenas uma derrota. Agora, depois de finalizar seu compatriota Jair de Oliveira no Contender Series, o meio-pesado mineiro conquistou um contrato com o UFC e iniciará uma nova etapa na sua carreira.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok