Brahimi é registrado no BID e está liberado para estrear pelo Santos

Atacante de 25 anos pode atuar pela equipe de Vojvoda contra Bragantino - Divulgação/Stade Brestois
25/09/2025 18h34

O Santos ganhou mais uma opção para o ataque. O argelino Billal Brahimi teve seu contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira e já está liberado para estrear pelo clube.

Com isso, o atacante de 25 anos pode ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda para o duelo contra o Red Bull Bragantino, domingo (28), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anunciado oficialmente na última quarta-feira, Brahimi já concluiu dois treinos com o restante do elenco após um período de atividades físicas no CT Rei Pelé.

O jogador estava livre no mercado desde sua saída do Nice, da França, e assinou contrato com o Peixe até o fim de 2026. Ele foi a última contratação feita pela diretoria nesta janela e chega com status de peça importante para a reta final da temporada.

Natural de Paris e com nacionalidade argelina, o ponta-esquerda atua preferencialmente pelo lado direito, mas também pode jogar na esquerda ou como segundo atacante. Formado nas categorias de base do Paris FC, Brahimi rodou por clubes franceses até ganhar destaque no Angers, o que o levou ao Nice.

Em seguida, acumulou experiência no Brest e também passou pelo Reims. Ele defende a seleção da Argélia desde 2022 e esteve presente em convocações para amistosos e Eliminatórias.

O reforço se define como um jogador de drible, velocidade e potência na finalização. Essas características agradaram ao departamento de futebol santista, que buscava um atleta capaz de aumentar a competitividade no setor ofensivo. A expectativa é que Brahimi dispute posição com Guilherme, Rollheiser e Barreal, oferecendo novas alternativas a Vojvoda.

