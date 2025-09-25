Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o Werder Bremen, na Allianz Arena. O duelo está marcado para as 15h30 (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo será transmitido por CazéTV e Xsports.
Como chegam os times?
O Bayern é líder do Campeonato Alemão com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Já o Bremen ocupa a 14ª posição com quatro pontos e vem de uma derrota.
Histórico do confronto
As equipes já se enfrentaram 129 vezes, com 29 vitórias do Werder Bremen, 27 empates e 73 triunfos do Bayern de Munique. Nos últimos cinco confrontos, o Bayern mostrou superioridade.
Veja o histórico dos últimos cinco jogos:
06/05/2023: Bremen 1 x 2 Bayern (Campeonato Alemão)
18/08/2023: Bremen 0 x 4 Bayern (Campeonato Alemão)
21/01/2024: Bayern 1 x 0 Bremen (Campeonato Alemão)
21/09/2024: Bremen 0 x 5 Bayern (Campeonato Alemão)
07/02/2025: Bayern 3 x 0 Bremen (Campeonato Alemão)
Estatísticas
Bayern no campeonato
4 vitórias
18 gols marcados
3 gols sofridos
Bremen no campeonato
1 vitória, 1 empate e 2 derrotas
8 gols marcados
10 gols sofridos
Prováveis escalações
Bayern de Munique:Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Guerreiro; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry, Díaz e Kane.
Técnico: Vincent Kompany)
Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Coulibaly, Friedl e Agu; Stage, Lynen, Schmid, Puertas e Njinmah; Grüll.
Técnico: Hosrt Steffen
Próximo jogo Bayern
Bayern x Pafos | Liga dos Campeões
Data e horário: 30 de setembro, às 16h00 (de Brasília)
Local: Stelios Kyriakidis
Próximo jogo Bremen
Bremen x St. Pauli | Campeonato Alemão
Data e horário: 04 de outubro, às 10h30 (de Brasília)
Local: Weserstadion
FICHA TÉCNICA
BAYERN DE MUNIQUE X WERDER BREMEN
Competição: Campeonato Alemão
Local: Allianz Arena, em Munique
Data: 26 de setembro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 15h30 (de Brasília)
Transmissão: CazéTV e Xsports
Arbitragem: Frank Willenborg