Bayern de Munique x Werder Bremen: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

25/09/2025 20h00

Nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe o Werder Bremen, na Allianz Arena. O duelo está marcado para as 15h30 (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo será transmitido por CazéTV e Xsports.

Como chegam os times?

O Bayern é líder do Campeonato Alemão com 12 pontos e 100% de aproveitamento. Já o Bremen ocupa a 14ª posição com quatro pontos e vem de uma derrota.

Histórico do confronto

As equipes já se enfrentaram 129 vezes, com 29 vitórias do Werder Bremen, 27 empates e 73 triunfos do Bayern de Munique. Nos últimos cinco confrontos, o Bayern mostrou superioridade.

Veja o histórico dos últimos cinco jogos:

06/05/2023: Bremen 1 x 2 Bayern (Campeonato Alemão)

18/08/2023: Bremen 0 x 4 Bayern (Campeonato Alemão)

21/01/2024: Bayern 1 x 0 Bremen (Campeonato Alemão)

21/09/2024: Bremen 0 x 5 Bayern (Campeonato Alemão)

07/02/2025: Bayern 3 x 0 Bremen (Campeonato Alemão)

Estatísticas

Bayern no campeonato

4 vitórias

18 gols marcados

3 gols sofridos

Bremen no campeonato

1 vitória, 1 empate e 2 derrotas

8 gols marcados

10 gols sofridos

Prováveis escalações

Bayern de Munique:Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Guerreiro; Kimmich e Pavlovic; Olise, Gnabry, Díaz e Kane.

Técnico: Vincent Kompany)

Werder Bremen: Backhaus; Sugawara, Coulibaly, Friedl e Agu; Stage, Lynen, Schmid, Puertas e Njinmah; Grüll.

Técnico: Hosrt Steffen

Próximo jogo Bayern

Bayern x Pafos | Liga dos Campeões

Data e horário: 30 de setembro, às 16h00 (de Brasília)

Local: Stelios Kyriakidis

Próximo jogo Bremen

Bremen x St. Pauli | Campeonato Alemão

Data e horário: 04 de outubro, às 10h30 (de Brasília)

Local: Weserstadion

FICHA TÉCNICA

BAYERN DE MUNIQUE X WERDER BREMEN

Competição: Campeonato Alemão

Local: Allianz Arena, em Munique

Data: 26 de setembro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 15h30 (de Brasília)

Transmissão: CazéTV e Xsports

Arbitragem: Frank Willenborg

