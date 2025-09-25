Barreal mira voltar às redes para não igualar maior jejum pelo Santos

Topo

Um dos artilheiros do Santos na temporada, o argentino Álvaro Barreal não balança as redes há cinco jogos. O atacante tem a chance de voltar a marcar contra o Red Bull Bragantino neste domingo. Caso o gol não saia, ele igualará seu maior jejum pelo Peixe.

Desde que chegou ao time praiano, Barreal ficou no máximo seis jogos seguidos sem ir às redes. A série sem gols aconteceu entre abril e junho, em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil.

O atacante marcou na vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, mas depois passou em branco contra São Paulo, Ceará, Corinthians, CRB, Vitória e Botafogo. Ele desencantou no dia 12 de junho, no triunfo por 3 a 2 sobre o Fortaleza.

Barreal não marca desde o duelo contra o Juventude, no dia 4 de agosto, em que anotou o segundo gol da vitória do Santos por 3 a 1. Desde então, o jogador enfrentou Cruzeiro, Vasco, Bahia, Fluminense e São Paulo e não conseguiu se reencontrar com o caminho do gol.

Reserva nos últimos três jogos

Titular em 72,7% dos jogos que disputou no ano, Barreal perdeu espaço com a chegada de Vojvoda. O argentino entrou no decorrer de duas das três partidas do técnico à frente do Santos e ficou no banco de reservas durante todo o duelo contra o Atlético-MG.

Ao todo, o atacante soma 22 jogos na temporada, com cinco gols marcados. O camisa 22 é o quarto principal goleador do Santos no ano, atrás de Neymar, Tiquinho Soares e Guilherme.

