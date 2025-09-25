Barcelona vira contra o Oviedo e impede Real de abrir três pontos no Espanhol
Nesta quinta-feira, o Barcelona conseguiu vencer o Oviedo por 3 a 1, de virada, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Eric García, Lewandowski e Ronald Araújo foram às redes para garantir o triunfo da equipe visitante no Estádio Municipal Carlos Tartiere.
Situação da tabela
Com a vitória, o vice-líder Barcelona chega a 16 pontos, dois a menos que o rival Real Madrid. O Oviedo, por sua vez, fica na 18ª colocação, com três pontos.
? Resumo do jogo
?REAL OVIEDO 1 x 3 BARCELONA ?
? Competição: Sexta rodada do Campeonato Espanhol
?? Local: Estádio Municipal Carlos Tartiere
? Data: 25 de setembro de 2025 (quinta-feira)
? Horário: 16h30 (de Brasília)
Gols
- ? Alberto Reina, aos 33? do 1ºT (Real Oviedo)
- ? Eric García, aos 10? do 2ºT (Barcelona)
- ? Lewandowski, aos 24? do 2ºT (Barcelona)
- ? Ronald Araújo, aos 43? do 2ºT (Barcelona)
Como foi o jogo
Apesar de ter criado as melhores chances do primeiro tempo, o Barcelona largou atrás no placar. Aos 33 minutos, o goleiro Joan García saiu da área para interceptar um lançamento e, na sequência, deu a bola no pé de Reina, que aproveitou a meta desprotegida para finalizar do meio da rua.
O empate do Barcelona veio aos 10 minutos da segunda etapa, quando o zagueiro Eric García pegou rebote do goleiro Escandell e empurrou a bola para o fundo das redes. Aos 24, Lewandowski recebeu cruzamento de De Jong e testou da pequena área para virar a partida. Aos 43, Rashford cobrou um escanteio e Ronald Araújo cabeceou para ampliar.
Próximos jogos
Real Oviedo
- Jogo: Valencia x Real Oviedo
- Data e horário: 29/09 (segunda-feira) | 16h (de Brasília)
- Local: Estádio de Mestalla
- Competição: Campeonato Espanhol
Barcelona
- Jogo: Barcelona x Real Sociedad
- Data e horário: 28/09 (domingo) | 13h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpic Lluís Companys
- Competição: Campeonato Espanhol