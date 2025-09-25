Barcelona vira contra o Oviedo e impede Real de abrir três pontos no Espanhol

Nesta quinta-feira, o Barcelona conseguiu vencer o Oviedo por 3 a 1, de virada, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Eric García, Lewandowski e Ronald Araújo foram às redes para garantir o triunfo da equipe visitante no Estádio Municipal Carlos Tartiere.

Situação da tabela

Com a vitória, o vice-líder Barcelona chega a 16 pontos, dois a menos que o rival Real Madrid. O Oviedo, por sua vez, fica na 18ª colocação, com três pontos.

? Resumo do jogo

?REAL OVIEDO 1 x 3 BARCELONA ?

? Competição: Sexta rodada do Campeonato Espanhol



?? Local: Estádio Municipal Carlos Tartiere



? Data: 25 de setembro de 2025 (quinta-feira)



? Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

? Alberto Reina, aos 33? do 1ºT (Real Oviedo)

? Eric García, aos 10? do 2ºT (Barcelona)

? Lewandowski, aos 24? do 2ºT (Barcelona)

? Ronald Araújo, aos 43? do 2ºT (Barcelona)

Como foi o jogo

Apesar de ter criado as melhores chances do primeiro tempo, o Barcelona largou atrás no placar. Aos 33 minutos, o goleiro Joan García saiu da área para interceptar um lançamento e, na sequência, deu a bola no pé de Reina, que aproveitou a meta desprotegida para finalizar do meio da rua.

O empate do Barcelona veio aos 10 minutos da segunda etapa, quando o zagueiro Eric García pegou rebote do goleiro Escandell e empurrou a bola para o fundo das redes. Aos 24, Lewandowski recebeu cruzamento de De Jong e testou da pequena área para virar a partida. Aos 43, Rashford cobrou um escanteio e Ronald Araújo cabeceou para ampliar.

Próximos jogos

Real Oviedo

Jogo: Valencia x Real Oviedo

Valencia x Real Oviedo Data e horário: 29/09 (segunda-feira) | 16h (de Brasília)

29/09 (segunda-feira) | 16h (de Brasília) Local: Estádio de Mestalla

Estádio de Mestalla Competição: Campeonato Espanhol

Barcelona