Barcelona vira contra o Oviedo e impede Real de abrir três pontos no Espanhol

25/09/2025 19h40

Nesta quinta-feira, o Barcelona conseguiu vencer o Oviedo por 3 a 1, de virada, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Eric García, Lewandowski e Ronald Araújo foram às redes para garantir o triunfo da equipe visitante no Estádio Municipal Carlos Tartiere.

Situação da tabela

Com a vitória, o vice-líder Barcelona chega a 16 pontos, dois a menos que o rival Real Madrid. O Oviedo, por sua vez, fica na 18ª colocação, com três pontos.

? Resumo do jogo 

?REAL OVIEDO 1 x 3 BARCELONA ?

? Competição: Sexta rodada do Campeonato Espanhol

?? Local: Estádio Municipal Carlos Tartiere

? Data: 25 de setembro de 2025 (quinta-feira)

? Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Alberto Reina, aos 33? do 1ºT (Real Oviedo)

  • ? Eric García, aos 10? do 2ºT (Barcelona)

  • ? Lewandowski, aos 24? do 2ºT (Barcelona)

  • ? Ronald Araújo, aos 43? do 2ºT (Barcelona)

Como foi o jogo

Apesar de ter criado as melhores chances do primeiro tempo, o Barcelona largou atrás no placar. Aos 33 minutos, o goleiro Joan García saiu da área para interceptar um lançamento e, na sequência, deu a bola no pé de Reina, que aproveitou a meta desprotegida para finalizar do meio da rua.

O empate do Barcelona veio aos 10 minutos da segunda etapa, quando o zagueiro Eric García pegou rebote do goleiro Escandell e empurrou a bola para o fundo das redes. Aos 24, Lewandowski recebeu cruzamento de De Jong e testou da pequena área para virar a partida. Aos 43, Rashford cobrou um escanteio e Ronald Araújo cabeceou para ampliar.

Próximos jogos

Real Oviedo

  • Jogo: Valencia x Real Oviedo

  • Data e horário: 29/09 (segunda-feira) | 16h (de Brasília)

  • Local: Estádio de Mestalla

  • Competição: Campeonato Espanhol

Barcelona

  • Jogo: Barcelona x Real Sociedad

  • Data e horário: 28/09 (domingo) | 13h30 (de Brasília)

  • Local: Estádio Olímpic Lluís Companys

  • Competição: Campeonato Espanhol

