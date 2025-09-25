Marcos Antônio fora? 'São Paulo fez barbeiragem', diz Arnaldo

O São Paulo fez uma "barbeiragem" com Marcos Antônio e corre o risco de ter mais um desfalque para jogo decisivo contra a LDU na Libertadores, afirma Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O Tricolor entra pressionado no Morumbis após perder por 2 a 0 no Equador, e Marcos Antônio virou dúvida.

O São Paulo ganhou um problema de última hora: o Marcos Antônio, talvez o principal jogador de São Paulo no momento, não treinou nem na terça e nem na quarta-feira. E aí é uma questão para a gente analisar. O Crespo poupou o time inteiro titular contra o Santos, mas o Marcos Antônio foi um dos primeiros a entrar na segunda etapa com o jogo pegado, o gramado encharcado. E na segunda-feira, com aquele tornado em São Paulo, o time treinou numa aguaceira absurda e ele treinou no campo pesado junto com os jogadores que não tinham iniciado a partida contra o Santos. Vinha de uma lesão muscular e sentiu.

Arnaldo Ribeiro

Achei uma baita barbeiragem. As duas situações: colocar ele na Vila e colocar ele pra treinar depois de ter jogado na Vila. Alguns jogadores são especiais -- ele é um jogador especial, mais que o goleiro.

Arnaldo Ribeiro

Além da dúvida com Marcos Antônio, Cédric Soares já é um desfalque certo para o jogo decisivo, hoje, às 19h (de Brasília).

A outra baixa da partida de ida para agora é o Cedric Soares, lateral direito, que vinha jogando todas as partidas. Ele jogou na altitude sem condição, certo? Ele estava passando mal, disse que tinha condição, tentou ir para o jogo, nos primeiros 45 minutos ele errou tudo e foi um dos responsáveis pelo gol da LDU. Hoje, nem no banco ficará. Não se recuperou até agora.

Arnaldo Ribeiro

O comentarista vê o São Paulo com elenco limitado e aposta na força do Morumbis e da torcida para buscar a virada.

Segundo Arnaldo, com as baixas por lesão, Crespo não tem armador nem centroavante à disposição no elenco.

O São Paulo hoje para vencer vai ter que contar muito com a atmosfera do estádio, com a superação muito mais do que com a técnica, porque não tem centroavante, não tem armador, Marcos Antônio está praticamente fora, Oscar e Lucas também. Ou seja, tem um time bastante limitado para meter dois gols de diferença.

Arnaldo Ribeiro

Se Calleri, André Silva e Ryan Francisco estão lesionados e fora de combate, Lucas e Oscar têm chances de ficar ao menos no banco de reservas contra a LDU, assim como Marcos Antônio.

Essa versão do Palmeiras, para mim, é a melhor versão do Palmeiras que eu vi desde que o Abel chegou.

Arnaldo Ribeiro

O estádio vai estar lotado, vai pulsar, a torcida argentina atuando o tempo todo, mas a diferença entre os times é gritante. Então, se o Flamengo fizer um jogo concentrado, não se deixar envolver pelo ambiente, tanto da torcida quanto do adversário, que me parece que vai ser um ambiente hostil, de dividida, de conflito, de confronto, o Flamengo tem tudo para sair vencedor.

Arnaldo Ribeiro

