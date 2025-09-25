Topo

Avaí vence o clássico catarinense contra a Chapecoense e sobe na tabela da Série B

Chapecó

25/09/2025 23h43

O Avaí levou a melhor sobre a Chapecoense na Arena Condá, no clássico catarinense da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira. Com gol de Cléber, na segunda etapa, o time de Florianópolis venceu por 1 a 0, subiu na tabela e voltou a sonhar em se aproximar do grupo de acesso.

Quebrando um jejum de dois jogos sem vencer, o Avaí saltou para a primeira página da tabela, subindo para o nono lugar, com 40 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento e se recolocando em uma possível briga pelo acesso. Já a Chapecoense vive má fase e conheceu a quarta derrota seguida, se distanciando dos quatro primeiros e ocupando a sétima colocação, com 41 pontos.

O clássico começou bastante disputado e quente, ainda com resquícios da final do catarinense que terminou com título do Avaí. E foi o time visitante que começou melhor, em chute forte de Marcos Vinícius, defendido por Rafael Santos. A Chapecoense respondeu com uma bomba de Giovanni Augusto e César espalmou.

O duelo seguiu agitado, com JP tirando tinta da trave, enquanto Brock, quase em cima da linha, evitou o gol do time da casa. A reta final foi mais cadenciada, com ambos procurando trocar mais passes e não se expor defensivamente. Marquinhos Gabriel teve a última chance, mas Pedro Martins bloqueou na hora certa de carrinho.

O jogo voltou com outro panorama do intervalo. A Chapecoense apostou nas linhas baixas e buscou o contra-ataque para surpreender, mas quando tinha a posse de bola, pouco era efetiva e abusava dos erros de passes. Já o Avaí, apesar de ter o domínio do jogo, também era pouco produtivo e as poucas chances paravam em Rafael Santos.

O cenário se alterou com o passar do tempo. O time da casa passou a se expor mais e dar espaços. E o Avaí aproveitou. Emerson Ramon disparou com liberdade e serviu Cléber, que bateu na saída do goleiro e marcou, aos 35 minutos. Na reta final, a Chapecoense foi para o tudo ou nada mas, desorganizada, ficou fácil para os visitantes tirar o perigo e garantir a vitória no clássico.

A dupla volta a atuar somente na segunda-feira (29). Às 19h30, o Avaí encara o Coritiba, em casa, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Mais tarde, às 21h30, a Chapecoense visita o Amazonas, no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 1 AVAÍ

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo (Márcio Júnior), João Paulo e Walter Clar; Pedro Martins (Jorge Jiménez), Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto (Eduardo Person); Marcinho (Everton), Perotti (Neto Pessoa) e Ítalo (Rômulo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG (Mário Sérgio); Zé Ricardo (Lucas Eduardo), JP e Marquinhos Gabriel; Emerson Ramon, Cléber e Thayllon (Gaspar). Técnico: Marquinhos Santos (interino).

GOL - Cléber, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Márcio Júnior (Chapecoense); JP e DG (Avaí).

ÁRBITRO - Paulo César Zanovelli (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

