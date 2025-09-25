Topo

Augusto Melo se exime de culpa por dívidas: 'Não é mais problema meu'

Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians - RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO
Augusto Melo, ex-presidente do Corinthians Imagem: RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

25/09/2025 19h52

Presidente destituído do Corinthians, Augusto Melo utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira para se manifestar sobre as dívidas do clube. Apesar de mais uma condenação na Fifa, desta vez pelo não pagamento de José Martínez, ele se exime de culpa e trata a situação como um problema da atual diretoria, presidida por Osmar Stabile.

Augusto Melo diz que não merece ser cobrado pela crise financeira, embora três contratações realizadas durante a sua gestão tenham provocado sanções da entidade máxima do futebol, podendo desembocar em transfer bans.

"Vim aqui esclarecer em relação a esses atletas que não estão sendo pagos. Não é mais problema meu. A partir do segundo semestre do ano passado, todos os jogadores comprados tiveram autorização do departamento jurídico, financeiro, de futebol, da comissão técnica e minha. O departamento financeiro nos estipulava a data e quando poderia ser pago. Nos tiraram do poder para assumir o Corinthians, então é um problema deles daqui para frente. Deixei receitas, bastante. Deixamos mais de R$ 150 milhões. Por que deixaram chegar a esse ponto?", alegou Melo, em sua conta oficial no Instagram.

Atualmente, o Timão se encontra impedido de registrar novos atletas por conta de uma dívida de R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, pela aquisição de Félix Torres. Há ainda, além de José Martínez, a pendência com o Talleres por Rodrigo Garro.

Augusto, porém, diz que deixou "receitas" para solucionar os problemas. Ele acredita colocou o Corinthians "nos trilhos" e reclama que a atual gestão está "manchando o nome do clube", apesar de ter se tornado réu na Justiça por conta de supostamente ter cometido os crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso VaideBet.

"No ano passado, arquei com milhares de situações e nunca fui reclamar. Paguei direitos de imagem, transfer ban... Era a mesma situação. Isso não é problema meu, é deles. Parem de jogar na minhas costas, não estou mais lá. É um problema deles, tem que cobrar eles, por que não estão pagando e manchando o nome do Corinthians dessa forma, sendo que ano passado, com muitas dificuldades, consegui deixar o Corinthians nos trilhos. Vocês estão no poder, paguem esses atletas, porque deixamos receitas", concluiu.

augusto melo

Quinta condenação na Fifa

O caso de José Martínez é o quinto em que o Corinthians foi condenado na Fifa. Além do caso Félix Torres, o clube também foi condenado pelo CAS, última instância da entidade, a pagar R$ 45 milhões ao meia Matías Rojas. O Timão tem 45 dias para quitar o débito ou entrar em acordo com o estafe do paraguaio. Caso contrário, sofrerá um novo transfer ban.

Em entrevista à Gazeta Esportiva, o advogado de Rojas, Rafael Botelho, se disse aberto a negociar um acordo com a diretoria de Osmar Stabile.

Além dos casos de Félix e Rojas, cujas decisões já foram deliberadas, e o de José Martínez, em análise, há outros dois casos sob julgamento da Corte Arbitral do Esporte. São eles:

  • R$ 6,76 milhões ao Shakthar Donetsk pelo empréstimo de Maycon
  • R$ 23,3 milhões ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro

