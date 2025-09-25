Atlético-MG confirma lesão Alexander no ligamento do joelho

Mesmo com a classificação para a semifinal da Sul-Americana nesta quarta-feira, após a vitória sobre o Bolívar, o Atlético-MG começa a quinta com uma notícia ruim. Alexander sofreu uma entorse no joelho direito durante a partida e exames de imagem confirmaram uma lesão no ligamento colateral medial da região.

Como será o tratamento

No entanto, não será necessária cirurgia para a recuperação, já que o clube irá optar por um tratamento conservador. O volante, inclusive, já iniciou o tratamento da contusão junto à equipe de fisioterapia do Galo.

Alexander deixou o gramado do confronto contra os bolivianos ainda no primeiro tempo. Aos 19 minutos de jogo, com dores, o meio-campista deu lugar a Bernard, que se tornou herói e marcou o gol que deu a vitória e a classificação ao Atlético-MG, nos acréscimos da segunda etapa.

Desfalque de peso

Contratado no final de julho junto ao Al-Ahli, Alexander logo se tornou uma peça importante do elenco da equipe mineira. Ao todo, ele já acumula 14 jogos pelo clube, sendo oito como titular. Pelo Galo, ainda anotou um gol, justamente no empate por 2 a 2 no jogo de ida contra o Bolívar.

Agenda do Atlético-MG

Data e horário: 27/09 (sábado) | 21h (de Brasília)

27/09 (sábado) | 21h (de Brasília) Jogo: Atlético-MG x Mirassol

Atlético-MG x Mirassol Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Arena MRV