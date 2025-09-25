Atlético-GO supera América-MG com gol nos acréscimos e chega ao 6º jogo sem derrota na Série B

Em um dos jogos que fecharam a disputa da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (25), o Atlético-GO não teve vida fácil, mas conseguiu uma vitória importante para chegar ao sexto jogo sem derrotas. Com gol de Lelê, aos 48 minutos do segundo tempo, venceu o América-MG pelo placar de 1 a 0.

Com o resultado, o Atlético-GO continua sonhando com o acesso e agora aparece na oitava colocação, com 41 pontos. O Novorizontino, que abre o G-4, tem 46. O América-MG viu sua série invicta de quatro jogos chegar ao fim e permanece à beira da zona de rebaixamento, com 30 pontos, no 16º lugar.

Mesmo jogando fora de casa, o América-MG levou uma pequena vantagem em relação ao adversário, abusando das jogadas em velocidade. A melhor chance aconteceu aos 36 minutos, quando Stênio cruzou e Júlio César cabeceou no ângulo, forçando uma grande defesa de Paulo Vítor. O Atlético-GO até tentou, mas o duelo foi para o intervalo zerado.

Na volta, o América-MG até balançou às redes, mas teve o gol anulado. Aos 12 minutos, Kauã Diniz arriscou um chute de fora da área e mandou no cantinho. Mas vários jogadores estavam em posição irregular na frente do goleiro e o árbitro marcou impedimento no lance após análise do VAR.

Nos minutos finais, as duas equipes foram para o abafa em busca do gol da vitória. E, depois de tanto tentar, o Atlético-GO marcou o gol da vitória aos 48 minutos. Talisson cruzou, Lelê finalizou de primeira e o goleiro Gustavo tirou em cima da linha. No primeiro momento, o árbitro mandou o jogo seguir, mas o VAR confirmou o gol sob os protestos dos americanos.

A revolta dos mineiros era tão grande, tanto pelo gol anulado como pela validação do gol do rival, que somente uma guarnição de policiais bem armados conseguiu dar proteção ao trio de arbitragem.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 29ª rodada da Série B. Na segunda-feira (29), o América-MG recebe o Volta Redonda, na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 19h. Já na terça-feira (30), o Atlético-GO faz um clássico contra o Goiás, no Hailé Pinheiro, às 21h35.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 0 AMÉRICA-MG

ATLÉTICO-GO - Paulo Vítor; Dudu (Heron), Adriano Martins, Tito e Luizão; Ronald, Danielzinho (Jean Dias) e Robert Santos (Kelvin); Federico Martínez (Maranhão), Lelê e Yuri (Talisson). Técnico: Rafael Lacerda.

AMÉRICA-MG - Gustavo; Julio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Felipe Amaral (Aloísio), Kauã Diniz e Miguelito (Yago Santos); Stênio (Rafa Silva), Yago Souza (Emerson) e Arthur Sousa (David da Hora). Técnico: Alberto Valentim.

GOL - Lelê, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Federico Martínez (Atlético-GO) e Felipe Amaral, Kauã Diniz, Júlio César e Miguelito (América-MG).

ÁRBITRO - Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).