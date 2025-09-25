Ataque do Corinthians volta a passar em branco e encerra sequência positiva

O ataque do Corinthians voltou a passar em branco na derrota de 2 a 0 para o Sport, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A ausência de gols em Recife encerrou uma sequência positiva do Timão na atual temporada.

Antes do revés, a equipe de Dorival Júnior vinha de 11 partidas seguidas balançando as redes. Neste período, foram 15 tentos marcados. O time obteve seis vitórias, duas derrotas e três empates.

A última vez que o Corinthians havia terminado um jogo sem ir às redes foi há cerca de dois meses atrás. Na ocasião, o Alvinegro empatou por 0 a 0 com o Cruzeiro, na Neo Química Arena.

Ataque oscilante

O Timão tem encontrado dificuldade para marcar gols nesta edição do Brasileirão. O clube detém o sexto pior ataque da competição até o momento, com 24 bolas na rede em 24 rodadas - média de um tento por partida.

Os números ruins se dão muito por conta da ausência do trio GYM (Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay). Dorival Júnior contou com os três em poucas oportunidades neste ano e precisou inclusive recorrer a jovens da base, como Gui Negão.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela