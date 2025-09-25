Aston Villa x Bologna: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga Europa
Nesta quinta-feira, Aston Villa e Bologna medem forças em duelo válido pela primeira rodada da Liga Europa. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no Villa Park.
Onde assistir Aston Villa x Bologna ao vivo?
- Streaming: Disney+ e Prime Video
- YouTube: CazéTV
Prováveis escalações
Provável escalação do Aston Villa
Martínez, Cash, Konza, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Malen, Buendía, Rogers; Watkins
Técnico: Unai Emery
Provável escalação do Bologna
Skorupski, Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson, Orsolini, Cambiaghi, Fabbian; Castro.
Técnico: Vincenzo Italiano
Arbitragem
- Árbitro: Jesús Gil Manzano - ESP
- Assistentes: Ángel Nevado ESP e Guadalupe Porras Ayuso ESP
- VAR: Cesar Soto Grado ESP