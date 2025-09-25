Topo

Aston Villa x Bologna: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Liga Europa

25/09/2025 08h00

Nesta quinta-feira, Aston Villa e Bologna medem forças em duelo válido pela primeira rodada da Liga Europa. A partida está marcada para as 16h (de Brasília), no Villa Park.

Onde assistir Aston Villa x Bologna ao vivo?

    • Streaming: Disney+ e Prime Video

    • YouTube: CazéTV

Prováveis escalações

Provável escalação do Aston Villa

Martínez, Cash, Konza, Mings, Digne; McGinn, Kamara, Malen, Buendía, Rogers; Watkins

Técnico: Unai Emery

Provável escalação do Bologna

Skorupski, Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson, Orsolini, Cambiaghi, Fabbian; Castro.

Técnico: Vincenzo Italiano

Arbitragem

  • Árbitro: Jesús Gil Manzano - ESP

  • Assistentes: Ángel Nevado ESP e Guadalupe Porras Ayuso ESP

  • VAR: Cesar Soto Grado ESP

