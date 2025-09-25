Assistir São Paulo x LDU ao vivo pela Libertadores: veja onde vai passar o jogo

São Paulo e LDU lutam por uma vaga na semifinal da Libertadores 2025 na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo.

Onde assistir? Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo.

Donos da casa precisam vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal. Vitória por dois gols de diferença leva a decisão aos pênaltis. A LDU, que venceu a ida por 2 a 0, pode empatar ou perder por um gol de diferença para avançar à próxima fase.

Lucas e Oscar devem ficar à disposição de Crespo. Recuperados de lesões, eles, porém, devem iniciar a partida no banco de reservas.

O vencedor do confronto vai enfrentar o Palmeiras, que eliminou o River Plate, ontem. Os duelos vão acontecer nas semanas dos dias 22 e 29 de outubro.

São Paulo x LDU -- Copa Libertadores