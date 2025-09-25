Topo

Assistir Estudiantes x Flamengo ao vivo na Libertadores: veja onde o jogo vai passar

do UOL

Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 20h50

Estudiantes e Flamengo decidem uma vaga na semifinal da Copa Libertadores hoje, às 21h30 (de Brasília), no Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Cariocas têm a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 2 a 1, no Maracanã. Do outro lado, o Estudiantes precisa triunfar por dois gols para avançar. Se vencer por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Conmebol retirou a suspensão do atacante Plata, do Flamengo. A entidade admitiu o erro da arbitragem no primeiro jogo e o jogador está liberado para entrar em campo.

Adversário na semifinal está definido. Quem avançar no confronto de hoje terá como rival na próxima fase do mata-mata o Racing.

Estudiantes x Flamengo -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 25 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

