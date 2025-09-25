Aproveitamento fora de casa do Santos em 2025 é semelhante ao de ano do rebaixamento

O Santos volta a campo neste domingo, quando visita o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste jogo, o Peixe busca melhorar o aproveitamento fora de casa na temporada, que não é dos melhores.

O time praiano soma, até o momento, quatro vitórias, cinco empates e 11 derrotas em 20 jogos longe da Vila Belmiro. O aproveitamento da equipe é de apenas 28,3%, número semelhante ao acumulado em 2023, ano do inédito rebaixamento à Série B.

Nos primeiros 20 jogos fora de casa naquele ano, o Santos somou as mesmas quatro vitórias, mas registrou um empate a menos e uma derrota a mais em relação ao desempenho atual. Ao todo, o Peixe teve 26,6% de aproveitamento nas 20 partidas.

Melhora na reta final do ano

Entretanto, o Alvinegro melhorou seu desempenho fora de casa na reta final de 2023. Dos últimos 11 jogos que teve, o Peixe ganhou quatro, empatou dois e perdeu cinco e aumentou o aproveitamento para 32,2%. Assim, a equipe fechou o ano com oito vitórias, seis empates e 17 derrotas longe de seus domínios.

Últimos desafios como visitante

Visando melhorar os números, o Santos ainda tem mais sete jogos para disputar como visitante. Além do Bragantino, o time de Vojvoda também enfrentará Ceará, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Juventude.

Próximo jogo do Santos