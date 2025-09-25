Após eliminação do River Plate diante do Palmeiras, Gallardo reclama da arbitragem: "Não soube conduzir a partida"

O River Plate se despediu da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira, após a derrota para o Palmeiras por 3 a 1, pela partida de volta das quartas de final, no Allianz Parque. Depois do jogo, o técnico Marcelo Gallardo lamentou o resultado e reclamou da arbitragem.

"O árbitro não soube conduzir a partida naquele momento. Primeiro marca algo que não viu, porque estava de costas. Assinala uma mão porque queria marcá-la e depois há um jogador deles caído, ele vai atendê-lo e, enfim, depois vira uma mistura de tudo. Nessa confusão, nós demos vantagem ao rival e isso não pode acontecer, mas claramente o árbitro teve muita influência. Não gostei do que aconteceu nos últimos cinco minutos, quando ainda estávamos no jogo", disse Marcelo Gallardo em entrevista coletiva.

Por conta da derrota no jogo de ida, no Mâs Monumental, por 2 a 1, o River Plate precisava vencer por dois gols de diferença no Allianz Parque para avançar. Assim, logo aos oito minutos de jogo, a equipe argentina abriu o placar com Maximiliano Salas.

No segundo tempo, o Palmeiras melhorou, conseguiu a virada com gols de Vitor Roque e Flaco López (dois) e venceu por 3 a 1.

"Não se justificam os gols que sofremos no final pelo que foi a partida. Foi equilibrada e até favorável enquanto estivemos concentrados, mas o que aconteceu no fim, somado à má arbitragem, acabou nos tirando do jogo", declarou Gallardo.

"Desatenções que custam caro"

Com o placar agregado de 5 a 2, o Verdão carimbou sua vaga na semifinal da Copa Libertadores e eliminou o River Plate. Agora, a equipe brasileira espera o vencedor do duelo entre LDU e São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), para conhecer seu adversário.

"Estou com raiva porque deixamos escapar uma partida que poderíamos ter vencido rapidamente. Fizemos um bom primeiro tempo. Depois eles empataram, mas continuávamos no jogo. Mais tarde, tivemos chances de voltar a ficar na frente novamente. Não gostei do que aconteceu nos últimos cinco minutos, quando ainda estávamos disputando. Houve desatenções que custam caro e isso me deixa irritado", finalizou Marcelo Gallardo.

Calendário do River Plate

River Plate x Deportivo Riestra: décima rodada do Campeonato Argentino (Clausura)

Data e hora: 28 de setembro (domingo), às 18 horas (de Brasília)

Local: Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)

Situação na tabela