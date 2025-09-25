Após classificação do Palmeiras, Gustavo Gómez compartilha foto de olho roxo: "Tudo ok"
Na manhã desta quinta-feira, o zagueiro Gustavo Gómez compartilhou, por meio das redes sociais, uma foto de como ficou seu olho direito após o duelo entre Palmeiras e River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores, no Allianz Parque.
Gómez precisou ser substituído aos 16 minutos do segundo tempo. O paraguaio desabou no gramado depois de um choque no rosto e saiu de campo com o olho direito visivelmente debilitado. Bruno Fuchs entrou em seu lugar.
Depois do jogo, o capitão do Palmeiras foi encaminhado para um hospital, mas não teve lesão detectada. Junto com a foto do olho roxo, postada nesta quinta-feira no Instagram, o jogador escreveu: "Tudo ok".
reprodução / Instagram @gustavogomez462
Assim, Gustavo Gómez vira dúvida para o duelo contra o Bahia, neste domingo, e será reavaliado ao longo dos dias. Em caso de desfalque, Bruno Fuchs pode ganhar uma chance entre os titulares.
O Palmeiras venceu o River Plate por 3 a 1, com gols de Vitor Roque e Flaco López (dois) e carimbou vaga na semifinal da Copa Libertadores, com o placar agregado de 5 a 2.
Calendário do Palmeiras
- Bahia x Palmeiras: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 28 de setembro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Situação na tabela
- Bahia: 6ª posição com 37 pontos em 23 jogos
- Palmeiras: 3ª posição com 49 pontos em 22 jogos