Topo

Esporte

Ancelotti trabalhou com 50 brasileiros, e tem carinho especial por quatro

Carlo Ancelotti e Casemiro, do Real Madrid, após jogo contra o Eintracht Frankfurt pela Supercopa da Uefa 2022 - Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
Carlo Ancelotti e Casemiro, do Real Madrid, após jogo contra o Eintracht Frankfurt pela Supercopa da Uefa 2022 Imagem: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
do UOL

Thiago Rabelo

Colaboração para o UOL

25/09/2025 12h00

O Brasil recebe várias citações no livro "O Sonho - quebrando o recorde de vitória da Champions League", de Carlo Ancelotti, lançado nesta quinta-feira. Em todas as sete conquistas da Liga dos Campeões, o treinador contou com jogadores do país pentacampeão mundial.

Entre os mais de 50 com quem trabalhou, o treinador tem um carinho especial por quatro: Paulo Roberto Falcão, Kaká, Casemiro e Vinicius Junior. Os dois últimos estão nos planos para a Copa do Mundo de 2026.

Sobre Casemiro, o multicampeão o trata como o "metrônomo inabalável no coração do meio de campo". Já Vinicius Junior, ele aponta como o "melhor do mundo".

Embora o livro trate basicamente da Liga dos Campeões, Ancelotti também tem citações sobre a seleção brasileira. Uma delas aconteceu em uma conversa com Diego Armando Maradona após a derrota na final da Liga dos Campeões de 2004/2005, quando o Milan vencia por 3 a 0, sofreu o empate no tempo regulamentar e sucumbiu nos pênaltis para o Liverpool

"Nem a seleção brasileira que venceu a Copa de 1970 teria conseguido uma virada com o Milan vencendo por 3 a 0. Já vi viradas como essa no futebol, mas nunca contra um time que era tão claramente superior quanto o Milan foi", disse Maradona.

Livro de Carlo Ancelotti intitulado "O Sonho" - Reprodução - Reprodução
Livro de Carlo Ancelotti intitulado "O Sonho"
Imagem: Reprodução

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Semifinais da Libertadores 2025: veja datas dos jogos e times classificados

Jean Silva volta atrás e cancela promessa de versão humilde após derrota no UFC

Ancelotti trabalhou com 50 brasileiros, e tem carinho especial por quatro

Fluminense avança para fechar com Luis Zubeldía, ex-São Paulo

Palmeiras terá semi da Liberta em meio a jogos contra Flamengo e Cruzeiro

Alcaraz supera contusão no tornozelo e estreia com vitória em Tóquio; Sinner vence em Pequim

Destaque do Palmeiras, Flaco López é o artilheiro da Copa Libertadores

Recusa de Moicano e mais! Charles Do Bronx explica escolha de rival no UFC Rio

Palmeiras soma quase R$ 60 mi em premiação na Libertadores com vaga na semi

Palmeiras flerta com perigo, mas reforça lua de mel que vive com torcedor

Jogo do Flamengo hoje (25) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo