Ancelotti trabalhou com 50 brasileiros, e tem carinho especial por quatro

O Brasil recebe várias citações no livro "O Sonho - quebrando o recorde de vitória da Champions League", de Carlo Ancelotti, lançado nesta quinta-feira. Em todas as sete conquistas da Liga dos Campeões, o treinador contou com jogadores do país pentacampeão mundial.

Entre os mais de 50 com quem trabalhou, o treinador tem um carinho especial por quatro: Paulo Roberto Falcão, Kaká, Casemiro e Vinicius Junior. Os dois últimos estão nos planos para a Copa do Mundo de 2026.

Sobre Casemiro, o multicampeão o trata como o "metrônomo inabalável no coração do meio de campo". Já Vinicius Junior, ele aponta como o "melhor do mundo".

Embora o livro trate basicamente da Liga dos Campeões, Ancelotti também tem citações sobre a seleção brasileira. Uma delas aconteceu em uma conversa com Diego Armando Maradona após a derrota na final da Liga dos Campeões de 2004/2005, quando o Milan vencia por 3 a 0, sofreu o empate no tempo regulamentar e sucumbiu nos pênaltis para o Liverpool

"Nem a seleção brasileira que venceu a Copa de 1970 teria conseguido uma virada com o Milan vencendo por 3 a 0. Já vi viradas como essa no futebol, mas nunca contra um time que era tão claramente superior quanto o Milan foi", disse Maradona.