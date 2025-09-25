Abel vê "jogo equilibrado" contra o River e analisa virada do Palmeiras: "Merece estar na fase seguinte"

O Palmeiras avançou à semifinal da Libertadores pela 12ª vez em sua história, a quinta que será disputada sob coando de Abel Ferreira. Para carimbar a vaga na próxima fase, o Verdão venceu o River Plate por 3 a 1, no Allianz Parque. O treinador viu um jogo equilibrado contra os argentinos e apontou sua equipe como merecedora da classificação após os 180 minutos da decisão.

"Minha opinião feita em cima de uma análise de um jogo bem emotivo. A primeira vez que o adversário foi à nossa baliza, fez gol de bola parada, acho que de certa forma nos tirou um pouquinho de tranquilidade. Não porque não tivemos nossa forma de atacar bem definida, mas porque não fomos ousados e agressivos ofensivamente. O intervalo veio em boa hora, tivemos boa reação", analisou Abel.

O River Plate saiu na frente do placar aos sete minutos do primeiro tempo. Na primeira chegada, Salas abriu o placar, de cabeça, após cobrança de falta próxima à área. O Palmeiras sentiu o gol e precisou de um tempo para se reestruturar em campo.

Calma e foco: Abel revela papo no vestiário

O Palmeiras mudou o rumo do jogo no segundo tempo e virou por 3 a 1 para cima do rival, com gols de Vitor Roque e Flaco López (duas vezes). Abel revelou o papo no vestiário e apontou as mudanças responsáveis pela virada palmeirense.

"Falei com os jogadores sobre ter calma e foco em um jogo como esse, gastar nossa energia no que controlamos, que eram nossas tarefas bem definidas e para não entrarem nessa discussão do árbitro, adversário, torcedores. Fizemos também dois ajustes táticos em ambos os lados", revelou Abel.

"No primeiro tempo, só tínhamos dois jogadores de cada lado. No segundo, três. Depois, fomos bem diferentes. Fomos mais agressivos com e sem bola. Foi um jogo equilibrado, apesar do placar. Se tivesse que dividir em quatro partes: na primeira, na Argentina, fomos melhores, na segunda, nosso adversário foi melhor. O primeiro tempo aqui, foi equilibrado, apesar do gol do River. Também poderíamos ter feito um antes. Na segunda parte, fomos mais dominadores, conseguimos impor nosso jogo. Depois com a expulsão o jogo ficou praticamente definido", analisou o treinador.

"A segunda parte foi bastante melhor que a primeira, por essa ousadia e agressividade ofensiva que tivemos, fizemos um jogo consistente e equilibrado, apesar do placar de 3 a 1. No final não há dúvidas nenhuma que foi a melhor equipe nos dois jogos. Na minha opinião, o Palmeiras merece estar na fase seguinte", concluiu.

Palmeiras de volta à semifinal

Com o resultado, o Verdão volta a disputar a semifinal da Libertadores depois de cair nas oitavas em 2024. Essa será a quinta sob comando de Abel Ferreira. Com o português no comando, o Verdão disputou a semifinal em 2020, 2021, 2022 e 2023.

E agora?

Agora, espera o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. O time equatoriano venceu o primeiro jogo por 2 a 0. As semifinais estão marcadas para acontecer entre os dias 22 e 29 de outubro.