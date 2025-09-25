PVC: Abel vai renovar com o Palmeiras por mais dois anos

Abel Ferreira vai renovar seu contrato com o Palmeiras por mais dois anos, informa em primeira mão o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O Abel vai assinar o contrato, vai renovar por dois anos. Houve a possibilidade de assinar por um ano só, mas a minha impressão é que vai assinar por dois anos -- 2026 e 2027. Só que ninguém vai dizer que tá assinado, que tá sacramentado na hora errada.

Paulo Vinícius Coelho

Segundo PVC, a diretoria do Palmeiras ainda procura o melhor momento para divulgar o novo contrato. Ontem, após a classificação da equipe para a semifinal da Libertadores, Abel admitiu que ainda estava magoado pelas críticas e xingamentos que recebeu após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.

Vai renovar? Vai. Vai assinar e divulgar quando? Quando houver clima. Clima é classificado para final da Libertadores, que não tem mais fracasso, e disputando as últimas rodadas pelo título brasileiro, aí anuncia.

Paulo Vinícius Coelho

No Palmeiras desde 2020, Abel tem contrato até o fim de 2025. Com a classificação de ontem contra o River Plate, ele alcançou sua quinta semifinal de Libertadores em seis participações.

Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense. Contrato até dezembro de 2026, está confirmado -- Luis Zubeldía é o novo treinador do Fluminense até dezembro de 2026. Ele teve perto do Internacional, e a saída do Renato provoca a contratação do Zubeldía.

Paulo Vinícius Coelho

