Abel remói críticas da torcida do Palmeiras: 'Não esqueco do que fizeram, sangra por dentro'

25/09/2025 09h05

Após cumprir o objetivo de colocar o Palmeiras entre as quatro melhores equipes desta edição da Libertadores, ao se classificar para as semifinais da competição com os 3 a 1 sobre o River Plate, o técnico Abel Ferreira expôs um certo ressentimento pelas críticas que recebeu da torcida recentemente.

Em meio à euforia após o triunfo de virada sobre os argentinos no Allianz Parque, o treinador português fez uma reflexão sobre as reviravoltas que o futebol provoca.

"O Brasil é especial, mas não podemos ser 8 ou 80. Vocês sabem bem o que a torcida fez comigo. Eu sou o mesmo, mas não esqueço do que fizeram, do que me chamaram. Está marcado. Sangra por dentro. Já falei que o que eu faço é dar o melhor que sei", afirmou o treinador.

Além das semifinais da Libertadores, o Palmeiras também briga diretamente pelo topo da classificação do Campeonato Brasileiro com o líder Flamengo e o rival Cruzeiro.

No Nacional, o time paulista aparece em terceiro lugar com 49 pontos, um a menos que o adversário de Minas. Já a equipe carioca contabiliza 51. A vantagem palmeirense está justamente no número de partidas disputadas.

A equipe entrou em campo 22 vezes. Os cruzeirenses cumpriram todas as 24 rodadas do torneio, enquanto os cariocas já realizaram 23 partidas até aqui no Brasileirão.

