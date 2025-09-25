Abel fica no Palmeiras? Treinador indica renovação após classificação na Libertadores

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira deve permanecer no clube por mais duas temporadas, como é o desejo da presidente Leila Pereira. Após a virada sobre o River Plate que carimbou a vaga do Verdão à semifinal da Libertadores, o treinador indicou que renovará com o clube até dezembro de 2027.

"Tudo é raro aqui no Brasil. Viu o que o Mourinho disse sobre o treinador do Palmeiras? Muitos fugiram... Eu não preciso de um papel e caneta para dizer que eu quero ficar. Meu avô chamava-se Abel, ele não assinava contrato. Era tudo de boca. Com este Palmeiras, com essa direção, não preciso de contrato nenhum", afirmou Abel.

"Só preciso de que as pessoas que estejam no clube e confiem no trabalho e os torcedores também. Se os torcedores não confiarem, não vou ser empecilho para ninguém. A presidente sabe, e eu falei antes do Mundial. Meu contrato com eles durou um segundo, não foi preciso nem chatear o meu agente", seguiu.

Acordo feito?

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, já havia revelado que o contrato já estava nas mãos de Abel Ferreira e que faltava somente a assinatura. O treinador, porém, vê como suficiente seu desejo de permanência e não tem pressa de assinar o novo vínculo.

"É copy and paste (copia e cola), não preciso assinar nada. Basta minha palavra, é suficiente. O foco tem que ser só nos jogos que temos, na Libertadores, no Brasileirão. E se tiver que chegar para o ano sem assinar meu contrato, eu chego para o ano que vem sem assinar meu contrato, sem problema nenhum", declarou Abel.

O que disse Mourinho sobre Abel?

Abel Ferreira fez uma referência a uma entrevista de José Mourinho, no último mês. Mourinho, na época técnico do Fenerbahce - hoje o treinador comanda o Benfica - exaltou a longevidade do trabalho de Abel no futebol brasileiro, comparando aos de Jorge Jesus e Arthur Jorge.

Abel disputará 5ª semifinal de Libertadores no Palmeiras

Com a classificação sobre o River Plate (5 a 2 no agregado), o Verdão volta a disputar a semifinal da Libertadores depois de cair nas oitavas em 2024. Essa será a quinta sob comando de Abel Ferreira. Com o português no comando, o Verdão disputou a semifinal em 2020, 2021, 2022 e 2023.