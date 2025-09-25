Abel Ferreira vai sair do Palmeiras? Leila é categórica ao falar sobre renovação

Abel Ferreira renovará com o Palmeiras por mais dois anos, se quiser. Isso é o que garante a presidente do clube alviverde, Leila Pereira. Segundo a dirigente, basta ele assinar para estender sua gloriosa história no Allianz Parque.

O técnico português já havia manifestado anteriormente seu desejo de permanecer em São Paulo, mas ele desejava que pudesse ser liberado caso não conquiste títulos na temporada de 2025. A proposta já está na mesa, mas a presidente não especificou se essa cláusula foi atendida.

Em entrevista à GE TV antes do jogo desta quarta-feira entre Palmeiras e River Plate pela Libertadores de 2025, que terminou com vitória por 3 a 1 para o clube alviverde e classificação às semifinais, Leila foi questionada se ele irá renovar e respondeu categoricamente: "Claro que sim."

"O documento, o contrato, já está nas mãos do Abel. É só ele assinar. É de dois anos, até o final do meu mandato, que é em dezembro de 2027. Que presidente que ficou os dois mandatos com o mesmo treinador?", acrescentou a dirigente. O treinador está à frente do Palmeiras desde 2020.

Eliminado da Copa do Brasil, o clube alviverde está vivo tanto na Libertadores, em que espera a definição da chave entre São Paulo e LDU para conhecer seu adversário nas semifinais, e no Campeonato Brasileiro, em que ocupa a terceira colocação com 49 pontos, a dois do líder, Flamengo, e com um jogo a menos.

Abel Ferreira coleciona 10 títulos pelo Palmeiras desde sua chegada, em 2020. Ele venceu a Libertadores em 2020 e 2021, o Brasileirão em 2022 e 2023, a Copa do Brasil em 2020, a Supercopa do Brasil em 2023, a Recopa Sul-Americana em 2022 e o Campeonato Paulista em 2022, 2023 e 2024.