Abel explica mudança no 2º tempo em 'jogo emotivo' e isenta arbitragem

O técnico Abel Ferreira explicou a principal mudança realizada no intervalo antes de o Palmeiras virar sobre o River Plate e garantir, após vitória por 3 a 1, a classificação às semifinais da Libertadores. Ele ainda falou na entrevista coletiva sobre a arbitragem do duelo e exaltou o apoio da torcida no Allianz Parque.

O que Abel falou?

Gol cedo e virada. "Foi um jogo emotivo. Na primeira vez que o River chegou ao gol, marcou de bola parada, e isso nos intranquilizou. Não fomos ousados e agressivos ofensivamente. O intervalo veio em boa hora. Falei com os jogadores sobre a importância de ter calma em um jogo como esse: precisávamos gastar nossa energia no que controlávamos, que eram nossas tarefas, e não entrar em discussão com árbitro, adversário e torcedores. Fizemos dois ajustes táticos. Tínhamos dois jogadores em cada corredor, e depois ficamos com três."

Raio-X dos 180 minutos. "Se tivesse que dividir o duelo em quatro, eu diria que na primeira, lá, fomos melhores, mas depois eles nos superaram. Aqui, o 1º tempo foi equilibrado, e na 2ª etapa fomos mais dominantes e impusemos nosso jogo. Com a expulsão do Acuña, o jogo ficou praticamente definido."

Andrés Matonte foi o árbitro de Palmeiras x River Plate, jogo da Libertadores Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Arbitragem. "O árbitro foi igual para os dois lados, acertou em umas vezes e errou em outras. Na minha opinião, não houve influencia no que foi o resultado. No jogo de lá, também temos queixas, mas ninguém é perfeito. Não serei advogado de defesa."

Mudanças táticas no River. "Estávamos esperando que nosso adversário fizesse algo diferente, isso já aconteceu no ano passado. São times que têm treinadores imprevisíveis. Nos preparamos bem. Nos encaixes defensivos, estivemos muito bem, apesar do gol da bola parada. Quando o adversário joga muito por dentro, fica difícil jogar entre as linhas. Colocar três jogadores pelos lados nos deu outra fluidez para não ir por dentro — eles fechavam muito bem por dentro. É fundamental, quando estivermos com a bola, termos calma para focar nas tarefas. Foi a grande diferença do 1º para o 2º tempo."

"Flaco Messi"? Não é bem assim... "Menos, menos. Já disse várias vezes que não podemos ser 8 ou 80. Vocês sabem o que a torcida fez comigo. Sou o mesmo, mas não me esqueço do que me chamaram e do que chamaram meus jogadores. Está marcado no meu coração e me sangra por dentro. É fácil perceber quando nossos torcedores estão conosco, você sente isso na pele. Há dias em que eles cantam os nomes dos jogadores, mas em outras vezes não. Quando os quatro pilares (torcedores, diretoria, jogadores e comissão) estão no mesmo sentido, ficamos próximos de fazer jogos com esta energia. Dá pra sentir que o chiqueiro pega fogo. Quando toca 'nosso' hino, arrepia. Isso nos ajuda imensamente."

Abel Ferreira e Leila Pereira posam antes de jogo do Palmeiras Imagem: Cesar Greco/Palmeiras

Leila elogiada. "Sou profissional desde os 18 anos e nunca na vida tive uma líder como a nossa presidente. Em um momento daquele [derrota para o Corinthians], ela juntou todo mundo e falou o que ela falou. Sou um sortudo de ter uma líder como ela, que nos dá todo apoio nos bons e, sobretudo, nos maus momentos. É nestes momentos que vemos quem é quem. O que é um casamento perfeito: uma mulher imperfeita com um homem imperfeito que fazem tudo para nunca desistirem um do outro. Não estou casado com o Palmeiras, mas é o que acontece. Ela [Leila] fez o oposto do que todos fazem no Brasil. O que se faz aqui, ela fez exatamente o oposto dos outros dirigentes."

Andreas marcado. "Ele é um jogador extremamente inteligente. Não jogamos sozinhos. O adversário o encaixotou e tentamos colocar o Flaco à frente dele para ver se tirávamos a marcação do Acuña. Jogar futebol é exatamente isso, é se desmarcar e passar a bola para quem está livre. O 2º tempo foi melhor do que o 1º pela ousadia que tivemos.

Próximos passos. "Não escolhemos adversários. São dois jogos, e tudo pode acontecer. Seja quem for, nosso objetivo é o mesmo. Parece fácil trocar 16 jogadores e ver a equipe dar a mesma resposta. Tenho uma opinião contrária do que foi nossa temporada. Tivemos momentos menos bons, mas a equipe sempre esteve lá: no Paulistão, no Mundial, na Copa do Barsil e está no Brasileirão e na Libertadores. Continuamos sendo uma equipe competitiva e que chega para ganhar. Não sei se vamos, mas sei que estamos em uma reconstrução e criando lideranças novas dentro do grupo.

Desabafo. "Fico triste ao ver o Renato Gaúcho deixar o Fluminense. Me custa entender isso, mas as decisões não são nossas e não vou conseguir mudar as coisas."